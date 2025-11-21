특수한 농업환경 울릉군, '2026년 새해농업인실용교육' 실시

농업인들과 소통하는 강의



농업현안문제 해결방안 모색

경북 울릉군은 지난 18일부터 20일까지 지역 농업인 560명을 대상으로 서면, 울릉읍, 북면을 순회하며 '2026년 새해농업인 실용교육'을 실시했다.

2026년 새해농업인실용교육. 울릉군 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 교육내용은 정연학 농업연구사의 울릉도 특수한 농업환경을 기반으로 부지깽이, 미역취, 삼나물, 물엉겅퀴 등 주요 산채의 안정적인 재배 방법과 마가목 병해충 방제법과 토양비료에 대해 교육했고, 박기찬 농업연구사는 농가에서 재배하는 특산물의 부가가치 창출을 위한 농산물가공지원센터 활용법과 가공 교육, 김지호 농기계 교관은 농작업 안전에 중점을 둔 농업용 모노레일과 예초기 사용법과 안전사고 예방 등 다양한 교육을 실시했다.

이번 교육은 강사들의 풍부한 현장경험을 토대로 농자재와 소품을 활용한 현장 사례 중심으로 교육을 진행해 농업인들의 이해도를 한층 높였다.

또 교육과 더불어 남구연 기술보급과장이 당면 영농 현안 사안 전달과 2026년 농업인 지원사업에 대한 안내를 진행해 농업인의 궁금증을 해소하고, 울릉군 농업의 지속 가능한 발전을 위해 필요한 과제와 개선 방향을 농업인들과 의견을 나누고 농업 현장의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 소통하는 시간을 함께 가졌다.

교육에 참여한 농업인 상당수가 울릉군의 자체 강사 양성 노력이 빛을 발했다며, 현장에서 연구한 성과들을 알기 쉽게 설명해줘 마음에 많이 와닿은 교육이라며 열과 성을 다해준 강사들에게 고마움을 표했다.

남한권 군수는 "이번 교육은 농업인들이 현장에서 바로 적용할 수 있는 실질적인 기술과 정보를 제공하는 데 중점을 두었다"며 "앞으로도 농업인의 안전한 영농활동과 소득증대를 위해 다양한 교육과 지원을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



