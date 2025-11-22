본문 바로가기
더조각 HQ 다이어트 과정 모집 조기 종료… K-헬스 교육 시장 주목

정진기자

입력2025.11.22 10:00

예방뷰티·AI 기반 건강 솔루션 기업 더조각(대표 이승아)이 첫 런칭한 HQ(건강지능) 다이어트 전문가 과정 모집이 조기 마감됐다. AI 기반 건강지수 시스템과 맞춤형 교육 프로그램에 대한 업계 관심이 높아진 결과로 분석된다.


이번 과정은 기존 체중 감량 중심 다이어트와 달리, 해독(Detox), 대사(Metabolism), 체형(Posture), 생활 루틴(Lifestyle)을 통합 분석하는 알고리즘 기반 시스템을 적용했다. 정밀 건강 분석, 생활 습관 개선, 데이터 기반 케어, 샵 운영 효율성 제고, 고부가가치 서비스화 등 다양한 요소가 교육 과정에 포함돼, 단순 체중 감량을 넘어 개인 건강지능(HQ) 향상에 초점을 맞춘 것이 특징이다.

뷰티·헬스 업계에서는 HQ 기반 건강지수 관리 시장이 K-뷰티와 K-헬스의 경계를 허물며 새로운 산업 생태계를 형성할 것으로 보고 있다. AI 진단 기술 고도화와 소비자 건강 기준 변화가 맞물리면서 관련 교육 및 자격 과정 수요가 급증하고 있다.


더조각 관계자는 "소비자는 더 이상 단기 다이어트를 원하지 않는다. 지속 가능한 체형 관리와 건강 회복이 핵심 니즈로 자리 잡으면서 뷰티샵, 피부과, 헬스케어 종사자들의 HQ 시스템 문의가 이어지고 있다"며 "조기 마감에 힘입어 향후 관련 교육과 자격 과정은 확대할 계획"이라고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
