조국 "지방선거 출마 여부, 전당대회 끝내고 마지막에 결정"

문혜원기자

입력2025.11.21 14:25

조국혁신당 전국당원대회 당대표 후보로 출마한 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장은 21일 "내년 지방선거 출마 여부는 전당대회가 끝나고 지방 선거기획단을 꾸려 전국의 선거 상황을 점검한 뒤 가장 마지막에 결정하겠다"고 밝혔다.

조국 전 조국혁신당 비상대책위원장. 연합뉴스



조 전 비대위원장은 이날 부산시의회에서 열린 혁신당 전당대회 후보자 기자회견에서 "내년 지방선거에서 '부·울·경 내란 극우 퇴출 연대'를 만들어 국민의힘을 퇴출해 내란 극우세력의 부산 장기 집권을 끝내겠다"며 이같이 말했다.


그는 "부산시장을 포함해 광역단체장에 국민의힘 후보가 당선되는 것을 막는 게 첫 번째 목표"라고 덧붙였다.

이날 김영삼 전 대통령 서거 10주기를 맞아 조 전 비대위원장은 "나는 부산 서구 동대신동에서 태어나 자라 김영삼 전 대통령의 선거 벽보를 보며 정치의 꿈을 키운 '김영삼 키즈'"라며 "김 전 대통령은 하나회 청산과 금융실명제 도입 등 대한민국의 금기를 깨뜨린 결단으로 우리나라 민주주의 발전에 기여했다"고 말했다.


이어 "김영삼 정신이 조국혁신당 DNA"라며 "불굴의 정신을 보여준 최동원 선수의 정신으로 내란 극우세력의 장기 집권을 끝내겠다"고 덧붙였다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
