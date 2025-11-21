'의왕시청역 SK뷰 아이파크' 분양 …12월2일 1순위 청약[부동산AtoZ]

1912가구 중 958가구 일반분양

인동선 의왕시청역 바로 앞 위치

SK에코플랜트와 HDC현대산업개발이 21일 '의왕시청역 SK뷰 아이파크' 견본주택을 열고 분양에 돌입한다.

의왕시청역 SK뷰 아이파크 투시도. SK에코플랜트 제공

의왕시청역 SK뷰 아이파크는 경기도 의왕시 고천동 265번지 일원에 지하 3층, 지상 최고 40층, 11개동에 1912가구로 건립된다. 이중 일반분양은 전용 46·51·59·74·84㎡ 958가구다.

분양 일정은 다음달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위 해당 지역, 3일 1순위 기타 지역, 4일 2순위 접수를 받는다. 다음달 10일 당첨자 발표 후 정당계약은 같은달 22~25일까지 4일간이다. 입주는 2030년 1월 예정이다.

이 단지가 들어서는 의왕시 고천동 일대는 다수의 주택재개발 정비사업과 의왕고천 공공주택지구 등을 통해 대단지 아파트들이 들어서고 있다. 인근 오전동과 왕곡지구에서도 대규모 주거단지 개발이 진행 중이다. 향후 약 2만가구 규모의 수도권의 신흥주거지로 거듭날 것으로 기대된다.

의왕시청역 SK뷰 아이파크는 '인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(예정)'이 바로 앞에 자리한 초역세권 아파트다. 인덕원~동탄 복선전철은 안양 인덕원에서 수원과 용인, 동탄을 지나는 노선으로 오는 2029년 개통 예정이다. 인덕원역은 2029년 개통을 목표로 GTX-C 노선 개발도 추진되고 있다. 바로 인근에는 의왕IC가 있어 과천봉담도시고속화도로, 영동고속도로, 수도권제1순환고속도로 등으로 빠르게 이동할 수 있다.

단지 바로 옆에는 고천초등학교가 신설 이전될 예정이다. 의왕중학교, 우성고등학교 등이 도보권에 자리하고 있다. 평촌 학원가와의 거리도 가깝다. 백운호수와 왕송호수가 단지와 가깝고, 바로 앞 역사공원이 조성되는 것을 비롯해 인근에 현충탑공원, 고천체육공원 등이 있다.

행정타운 수혜와 풍부한 생활 인프라도 기대된다. 단지 인근에는 의왕시청을 비롯해 소방서, 경찰서, 보건소 등 다양한 행정기관들이 자리하고 있다. 대형병원 수준의 규모를 갖춘 의왕시티병원과 함께 이마트, 주민센터 등이 가까운 만큼 다양한 분야의 생활편의시설을 편리하게 이용할 수 있다.

차별화된 특화설계도 눈길을 끈다. 단지 외관에 커튼월룩을 적용했고 단지의 상징성을 높이기 위해 옥탑과 문주 특화 디자인을 도입할 예정이다. 전 가구를 남향으로 설계해 조망과 채광 등을 극대화했다. 여기에 건폐율을 14.31%까지 낮춰 여유로운 동간 거리를 확보했다. 건폐율은 대지면적 대비 건물이 차지하는 비율로, 낮을수록 동간 거리가 넓어진다. 300m 길이의 통경축을 조성해 개방감을 더할 방침이다.

커뮤니티 시설도 다채롭게 구성된다. 입주민과 방문객에게 편안함과 품격을 더하는 '웰컴 로비'가 조성되며, 피트니스센터를 비롯해 실내 골프연습장, 스크린 골프, 냉·온탕, 샤워실 등 다양한 레저활동을 할 수 있는 공간이 마련된다. 맘스테이션, 주민카페, 게스트하우스, 작은도서관 등 입주민들의 이용도가 높은 시설도 주목된다. 이밖에 가구당 1.54대의 주차 공간과 창고를 제공한다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>