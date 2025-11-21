동의과학대학교 의료피부미용과, ‘오라바이브 부산’ 체험부스 운영

9회 맘편한부산 행사서 오라 측정 체험 선보여

동의과학대학교(총장 김영도) 의료피부미용과는 지난 7일부터 8일까지 양일간 부산시민공원 다솜광장에서 열린 제9회 맘편한부산 행사에 참여해 '오라바이브 부산(ORA VIBE Busan)'이라는 이름으로 오라(에너지) 측정 체험부스를 운영했다.

'맘편한부산'은 부산시와 국제신문이 공동 주최한 임신·출산·육아 의료정보 박람회로, '행복한 가족, 건강한 부산'을 목표로 시민들에게 건강하고 따뜻한 가족 문화를 확산시키기 위해 열렸다.

행사에는 부산 지역 의료기관, 공공기관, 기업, 교육기관 등이 참여해 다양한 체험과 전시 프로그램을 선보였다.

동의과학대학교 의료피부미용과가 ‘오라바이브 부산’ 체험부스를 운영하고 있다. 동의과학대 제공 AD 원본보기 아이콘

의료피부미용과는 '오라바이브 부산' 부스에서 '마음의 빛, 피부의 에너지'를 주제로 오라측정기를 활용한 에너지 색상 측정과 해석 체험을 진행했다. 참가자들은 각자의 오라 색상을 직접 확인하고 감정 상태·활력 수준·스트레스 지수 등을 분석 받았으며, 측정 결과를 바탕으로 맞춤형 피부관리·심신 균형 유지 방법에 대한 상담도 제공됐다.

부스를 찾은 한 시민은 "에너지를 색으로 확인하는 체험이 새로웠고, 피부와 마음 건강이 연결되어 있다는 점을 직접 느낄 수 있었다"고 소감을 전했다.

체험부스 운영에 참여한 이지현 학생은 "전공 지식을 활용해 시민들에게 흥미로운 체험을 제공할 수 있어 의미 있었다"며 "현장 경험을 통해 전공에 대한 애정과 진로에 대한 확신이 더 깊어졌다"고 말했다.

동의과학대학교는 RISE사업을 통해 지역사회와 함께 혁신하고 상생하는 교육 모델을 추진하고 있다. 이번 행사는 학생들이 전공 이론을 실제 현장에서 적용하며 전문성과 공감 능력을 동시에 키울 수 있는 교육적 기회를 제공했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>