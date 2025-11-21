본문 바로가기
NH농협생명, 4년 연속 지역사회공헌 인정제 획득

문채석기자

입력2025.11.21 11:35

"지역사회와 함께 성장…사회적책임 강화"

NH농협생명은 지역사회공헌 인정제 인증을 4년 연속 획득했다고 21일 밝혔다.


서울 서대문구 NH농협생명 본사 전경. NH농협생명

지역사회공헌 인정제는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관해 기업의 지역사회 기여 활동을 인증하는 제도다.

올해 심사에서 농협생명은 A+ 등급을 받았다. 환경경영, 네트워크, 프로그램, 투명경영 분야는 확산(S) 단계로 우수 평가를 받았다.


농협생명은 농업·농촌 기반 보험사로서 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 실천하고 있다.


농촌 공동체를 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 확대, 농업인안전보험 개선 및 가입 확대, 농촌봉사활동, 농업인 의료지원 활동 등 상생 활동을 강화하고 있다.

박병희 농협생명 대표이사는 "4년 연속 인증은 농협생명이 사회적가치 창출에 꾸준히 노력해온 결과"라며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 ESG 실천을 강화하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
