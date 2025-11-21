제네시스, 브랜드 첫 고성능 전기차 'GV60 마그마' 공개

10주년 맞은 제네시스…'럭셔리 고성능' 전략

프랑스서 마그마 월드 프리미어 행사 개최

브랜드 최초 고성능차 GV60 마그마 선보여

최대 토크 790Nm·제로백 3.4초…고성능 EV

정제된 감성과 우수한 성능 결합…마그마 특화 사양 적용

제네시스가 브랜드 첫 고성능 전기차 'GV60 마그마(Magma)'를 공개했다. 제네시스는 이 차를 통해 향후 10년을 이끌 '럭셔리 고성능' 전략의 방향성을 공식화했다.

제네시스는 20일(현지시간) 프랑스에서 '마그마 월드 프리미어' 행사를 열고, 브랜드 최초의 고성능 모델 GV60 마그마를 세계 최초로 공개했다. 이 차는 지난해 제네시스가 고성능 영역 진출을 선언하며 선보인 콘셉트카를 기반으로 개발된 첫 양산형 고성능 전기차다.

제네시스는 2015년 독립 브랜드로 출범한 이후 럭셔리 브랜드 가운데 가장 빠른 속도로 글로벌 누적 판매 100만대를 달성했다. 제네시스는 지난 10년간의 성장세를 바탕으로, 앞으로의 10년을 이끌 새로운 핵심축으로 '고성능'을 제시했다. 그 출발점이 바로 GV60 마그마다.

제네시스는 브랜드 첫 고성능 양산차로 라인업 중 가장 젊고 역동적인 성격을 가진 GV60을 선택했다. GV60을 시작으로 차급을 단계적으로 확장해 고성능 라인업을 넓힌다는 전략이다.

제네시스 고성능 전기차 GV60 마그마. 제네시스 제공

GV60 마그마는 낮고 넓은 차체에 전용 컬러와 3홀 디자인을 적용해 마그마만의 정체성을 강조한 모델이다. 제네시스 전동화 라인업 중 가장 강력한 성능을 갖췄다. 최고 출력 650마력, 최대 토크 790Nm(부스트 모드 기준)의 힘을 낸다. 정지 상태에서 시속 100㎞에 도달하는 시간은 3.4초, 최고 속도는 시속 264㎞다.

마그마 전용 특화 기능 및 인터페이스, 가상 사운드 시스템을 더해 주행 경험의 차별성도 강조했다. GV60 마그마는 내년 1월 한국을 시작으로 유럽, 북미 등 글로벌 시장에 순차 출시될 예정이다.

루크 동커볼케 제네시스 최고 크리에이티브 책임자(COO)는 "마그마는 마니아층에 특화된 서브 브랜드가 아닌, 제네시스의 최고 중의 최고를 의미한다"며 "차량의 균형을 지키면서 특정 요소를 정교하게 조율하고 강화해 '우아함 속 강인함'을 갖춘 모델"이라고 설명했다.

이날 행사에서 제네시스는 'GV60 마그마'와 함께 마그마 브랜드의 정점을 보여주는 콘셉트 모델 '마그마 GT 콘셉트'도 최초 공개했다. 이 콘셉트카는 제네시스가 향후 10년간 구축할 퍼포먼스 헤리티지의 방향성을 제시한 모델로 평가된다.

'조용한 럭셔리' 마그마 전용 디자인

제네시스 고성능 전기차 GV60 마그마. 제네시스 제공 원본보기 아이콘

GV60 마그마의 디자인은 과시적인 럭셔리 디자인보다는 '보이지 않는 힘의 존재감'을 표현하는 데 중점을 뒀다. 전면부는 기존의 GV60보다 전폭을 넓히고 차체를 낮춰서 낮고 넓은 비율을 구현해 안정감을 줬다.

마그마 전용 디자인 요소로 범퍼에 3홀(hole) 형태를 적용해, 마그마 브랜드의 정체성을 드러냄과 동시에 공기 흐름과 냉각 성능을 보조하는 역할을 하도록 했다.

옆으로 봐도 전고를 20㎜를 낮추고, 넓은 펜더(바퀴 주변을 감싸는 패널)와 광폭 타이어를 적용해 낮고 넓은 비례를 강조했다. 후면부에서는 루프라인과 연결된 날개 모양의 리어 스포일러를 적용해, 차량의 양력을 줄이고 주행 안전성은 높였다.

실내는 고급 소재를 적용해 럭셔리함과 스포티한 감각을 동시에 반영했다. 시트와 도어, 센터 콘솔 등 중요한 부분에 스웨이드 계열의 샤무드 소재를 사용했다. 내장 컬러에 오렌지와 그레이 스티치를 적용해 마그마 고유의 정체성을 강조했다.

운전대에도 운전자의 손이 올라가는 부분에 블랙 엠블럼을 적용하고, 각종 드라이브 관련 버튼에 오렌지와 블랙의 마그마 전용 요소를 적용해 차별화를 이뤘다.

제네시스 고성능 전기차 GV60 마그마 시트. 제네시스 제공 원본보기 아이콘

제네시스 마그마, 고성능 주행의 정수

GV60 마그마는 제네시스 전동화 라인업에서 최고 수준의 동력 성능을 기반으로, 고성능 모델의 주행 특성을 분명히 보여준다.

부스트 모드 적용 시 650마력에 달하는 출력을 내며, 최대 토크는 790Nm까지 올라간다. 최고 속도는 시속 264㎞다. 부스트 모드를 적용하면 약 15초간 출력과 토크를 높여 최대치로 쓸 수 있다.

강력한 출력뿐만 아니라 조종 안정성과 주행 컨트롤의 완성도, 승차감도 놓치지 않았다. 내장형 고급 전자제어 서스펜션(ECS)과 EoT(End-of-Travel) 제어 시스템을 적용해 코너링 안정성과 편안한 승차감을 동시에 확보했다.

GV60 마그마에는 현대차그룹 최초로 전동 기능을 탑재한 '마그마 전용 파워 10-Way 버킷시트'도 적용됐다. 통풍·메모리·쿠션 확장 기능 등이 제공돼, 고속 주행에서 운전자의 몸을 단단히 지지해준다.

제네시스 고성능 전기차 GV60 마그마 인테리어. 제네시스 제공 원본보기 아이콘

드라이브 모드·인터페이스 …마그마 전용 특화 기능

GV60 마그마는 전용 드라이브 모드, 전용 디지털 인터페이스 등 다양한 마그마 전용 특화 기능을 갖췄다.

전용 드라이브 모드는 ▲스프린트(SPRINT) ▲지티(GT) ▲마이(MY) 등 세 가지 모드가 제공된다. 스프린트 모드는 거의 모든 주행 영역의 기능이 최고치로 설정돼 차량의 최대 성능을 경험할 수 있다. 지티 모드에서는 고속 주행에서 충분한 동력 성능과 전비 효율을 갖출 수 있도록 하며, 마이 모드는 각종 제어 장치를 사용자 개별 선호에 맞게 세팅할 수 있다.

GV60 마그마에는 순간적으로 출력과 토크를 끌어올리는 '부스트 모드'와 출발 가속을 극대화하는 '런치컨트롤' 기능도 적용됐다. 두 기능을 통해 초기 가속부터 고속 주행까지 고성능 전기차 특유의 응답성과 가속력을 강화했다.

운전자 몰입감을 높이기 위한 제네시스 마그마 전용 디지털 인터페이스, 사운드, 주행 피드백도 'GV60 마그마'만의 특징이다.

마그마 전용 드라이브 모드는 모터·배터리·횡가속도 등 핵심 주행 정보를 계기판에 최적화된 형태로 보여준다. 여기에 6기통 엔진에서 영감을 받은 전용 가상 사운드를 더해 전기차에서도 높은 몰입감을 구현했다.

동커볼케 사장은 "마그마의 운전대를 잡는 순간, 고속 주행이나 코너링 같은 민첩한 운전이 필요한 상황에서 자신의 숨은 운전 실력이 발휘되는 모습에 놀라게 될 것"이라며 "극한의 순간에도 마그마는 고성능 주행의 장벽을 허물며 운전자의 자신감과 성취감을 극대화하도록 설계됐다"고 강조했다.

제네시스 고성능 전기차 GV60 마그마. 제네시스 제공 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



