본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

제주도, 여객선 퀸제누비아2호 사고 대응 후속조치

호남취재본부 박창원기자

입력2025.11.20 11:40

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여객선 사고로 인한 운항 공백 최소화
운항시간 오전 6시~오후 4시45분으로 탄력 운영

퀸제누비아2호가 좌초에서 벗어나 목포 한 항구로 입항하고 있다. 목포해경 제공

퀸제누비아2호가 좌초에서 벗어나 목포 한 항구로 입항하고 있다. 목포해경 제공

AD
원본보기 아이콘

제주특별자치도는 지난 19일 밤 전남 신안군 해상에서 발생한 퀸제누비아2호 좌초 사고와 관련해 승객 전원 안전 여부 확인과 여객선 운항 공백에 따른 후속 조치를 신속히 추진하고 있다고 밝혔다.


승객 전원은 해양경찰 등에 의해 안전하게 이동 조치됐고, 중상자 등 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

좌초된 여객선은 20일 오전 2시 20분경 예인선에 의해 예인돼 삼학임시터미널에 정박을 완료했으며, 사고 선박은 KR 선급 등 관계기관 검사를 거쳐 수리에 착수할 예정이다.


제주도는 여객선 사고로 인한 운항 공백을 최소화하기 위해 현재 운항 중인 퀸제누비아호의 운항 시간을 탄력적으로 기존 오전 6시~오후 1시 45분 운항 시간을 오전 6시~오후 4시 45분으로 조정해 이용객 불편을 최소화할 계획이다.


오상필 제주도 해양수산국장은 "해양경찰, 운항 관리센터, 선사 등 관계기관과 긴밀히 협력해 승객 안전 확보와 원활한 여객 운송 지원을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.




호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식 "한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기