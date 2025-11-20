본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

하나은행, 영업점에서도 올해 실행분 주담대·전세대출 취급 중단

권재희기자

입력2025.11.20 10:07

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

앞서 모집인 대출 중단에 이어 영업점에서도 중단
연말 가계대출 총량관리 일환

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


하나은행이 대출모집인 뿐만 아니라 영업점에서도 신규 주택담보대출과 전세자금대출 공급을 중단한다. 연말 가계대출 총량 관리를 위한 조치로 풀이된다.


20일 하나은행에 따르면 오는 25일부터 올해 실행되는 주택담보대출과 전세대출 신규 접수를 제한한다.

하나은행은 앞서 지난달 20일 모집인 채널을 통한 가계대출(올해 실행분) 신규 접수를 중단했는데, 오는 25일부터는 영업점을 통한 신청까지 막는 것이다.


하나은행은 지난 17일 자정부터 주택담보대출 실행 시 모기지보험(MCI·MCG) 가입을 중단하기도 했다.


다만 영업점이 아닌 비대면 채널에서는 올해 실행분 주택담보대출 신청이 가능하고, 내년 실행 예정 건의 경우 영업점에서도 신청할 수 있다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출 '껑충' 오른 계절간식 "한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

'쿠팡 알바' 해본 박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

동대문역 인근 창신동 정비지구 21개→15개로 조정

새로운 이슈 보기