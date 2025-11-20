본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

"건강검진 받기 전 롯데손보 용종보험 챙기세요"

문채석기자

입력2025.11.20 09:50

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대장용종 제거시 개당 10만원
수술 1회당 최대 8개 제거시 80만원 보장

롯데손해보험 은 생활밀착형 보험 플랫폼 앨리스를 통해 'FOR ME 검진갈 땐 용종보험'을 출시했다고 20일 밝혔다.


"건강검진 받기 전 롯데손보 용종보험 챙기세요"
AD
원본보기 아이콘

검진갈 땐 용종보험은 대장내시경 검사를 앞둔 고객이라면 건강검진 하루 전까지도 모바일을 통해 간편하게 가입 가능한 초미니 장기보험이다.

주요 보장은 대장 용종 제거 수술비 단일 담보로 용종 제거 시 1개당 10만원을 지급한다. 수술 1회당 지급 한도는 최대 80만원(최대 8개)이다.


그동안 대장 용종 제거 수술비를 보장받기 위해서는 관련 특약이 포함된 건강보험 상품에 가입해야 했다. 필요 이상의 담보를 포함하거나 보험료 부담이 커지는 경우가 많았다.


신상품은 불필요한 특약을 제외하고 용종 제거 수술비 담보만 담은 실속형 상품이다. 예를 들어 40세 여성이 1년 기준으로 가입하면 보험료는 약 9600원 수준이다.

보험기간 내 보험금 청구이력이 없다면 만기 후 납입보험료의 30%를 환급받을 수 있는 '무사고 환급형' 구조를 마련했다.


모바일 채널에서 대장 용종 제거 수술비를 단독 보장하면서 환급까지 가능한 유일한 상품이다.


롯데손보 관계자는 "신상품은 용종 제거 비용을 보장하는 초미니 장기보험 상품"이라며 "건강검진 수요가 느는 시기에 맞춰 실질적 보장을 제공할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출 '껑충' 오른 계절간식 "한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

'쿠팡 알바' 해본 박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기