사건사고

행안장관, 신안 여객선 좌초에 "모든 선박·장비 투입해 신속 구조" 지시

최서윤기자

입력2025.11.19 21:55

수정2025.11.19 21:59

19일 오후 8시17분께 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 여객선이 좌초됐다는 신고가 접수됐다. 이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐다. 해경은 현장에 경비정을 급파해 인명 피해와 선박 파공, 침수 여부 등을 확인하고 있다. 목포해양경찰서

19일 오후 8시17분께 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 여객선이 좌초됐다는 신고가 접수됐다. 이 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하고 있었던 것으로 파악됐다. 해경은 현장에 경비정을 급파해 인명 피해와 선박 파공, 침수 여부 등을 확인하고 있다. 목포해양경찰서

윤호중 행정안전부 장관은 19일 오후 8시10분께 전남 신안 해상에서 발생한 여객선 좌초 신고와 관련해 해양수산부와 해양경찰청, 전남도, 신안군 등 관계기관에 "모든 선박과 장비를 투입해 승객을 신속하고 안전하게 구조하라"고 긴급 지시했다.


윤 장관은 이어 "사고 해역에 기상, 해상상태를 면밀히 점검해 2차 사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하라"고 당부했다.

앞서 신안군 장산도 인근 해상에서는 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포를 향하던 여객선이 좌초돼 해경 등이 승객·승무원 구조에 나섰다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

