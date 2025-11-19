본문 바로가기
이이경 측 "사생활 루머, 선처 없이 강경 대응"

이종길기자

입력2025.11.19 18:42

작성자 "증거 진짜" 재주장에 법적 조치 진행

배우 이이경

배우 이이경

배우 이이경 측이 사생활 루머 유포자에 대한 강경 대응을 예고했다.


소속사 상영이엔티는 19일 "악의적인 행위로 인한 피해가 극심하다"며 "선처 없이 강경 대응을 이어가겠다"고 밝혔다. 최근 폭로성 글을 올린 작성자가 재차 모든 증거가 진짜라고 주장한 직후 나온 입장이다.

소속사는 "지난 3일 사건 인지 뒤 신속하게 고소장을 제출했고, 고소인 진술 조사를 마쳤다"며 "피고소인 신원을 확보했으나 수사 종결까지는 시간이 걸릴 것"이라고 말했다.


이이경은 최근 온라인에서 사생활 루머에 휩싸였고, 해당 게시물 작성자를 협박 및 명예훼손 혐의로 고소했다. 작성자는 "인공지능(AI) 사진을 썼다"며 사과했으나 "AI를 사용한 적이 없다"며 입장을 번복했다.


이이경은 논란이 불거진 뒤 MBC '놀면 뭐하니'와 새로 합류할 예정이던 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 하차했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

