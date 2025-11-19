[포토] 간담회장 들어서는 장동혁 대표-최태원 회장

장동혁 국민의힘 대표와 최태원 대한상공회의소 회장이 19일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '국민의힘-대한상공회의소 정책간담회'에 참석하기 위해 이동하고 있다.







