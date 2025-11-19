광주 서구, 건축물 해체공사장 대상 '안전점검'

붕괴사고 사전 예방…3층 초과 건축물 등 대상

광주시 서구가 최근 울산화력발전소에서 발생한 보일러 타워 해체공사 중 붕괴 사고를 계기로 관내 건축물 해체공사장을 대상으로 긴급 안전 점검을 실시했다.

서구가 최근 울산화력발전소에서 발생한 보일러타워 해체공사 중 붕괴 사고를 계기로 관내 건축물 해체공사장을 대상으로 긴급 안전점검을 실시했다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

19일 서구에 따르면 이번 점검은 해체공사 과정에서 발생할 수 있는 붕괴사고를 예방하고 안전 수칙 미준수로 인한 피해를 방지하기 위해 마련됐다.

이번 점검 대상은 건축물 관리법에 따라 해체 허가가 필요한 건축물로 ▲연면적 500㎡ 이상 ▲높이 12m 이상 ▲3층을 초과하는 건축물 등이다.

서구는 지역건축안전센터 소속 건축사, 구조전문가 등으로 구성된 민관 합동 점검반을 구성하고 ▲해체계획서 이행 여부 ▲위험 작업에 대한 근로자 보호조치 ▲안전 통로 확보 상황 등을 중점 점검했다.

김이강 서구청장은 "이번 점검은 해체공사 현장의 안전사고를 예방하고 관련 종사자의 경각심을 높이는 계기가 될 것이다"며 "유사 재해 없는 안전한 도시를 만들기 위해 지속적인 관리·감독을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 서구는 '안전 1번지'를 비전으로 시민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 도시를 만들기 위해 ▲ 지역 건축안전센터 운영 ▲해체공사장의 정기 안전 점검 ▲ 전문가로 구성된 안전자문단 운영 등 다양한 재해 예방 활동을 펼치고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>