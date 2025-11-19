"시력 앗아간다" 2030 환자급증 '주의보'

2030 '황반변성' 환자 급증

고도근시가 주요 위험 요인

조기 진단과 정기검진 필요

최근 젊은 층에서 황반변성 환자가 급증하고 있다. 황반변성은 노화에 따라 발생하는 질환으로 알려졌지만, 최근에는 고도근시에서 기인한 '근시성 황반변성'이 주요 발병 원인으로 지목되고 있다. 특히 망막 중심부에 있는 시세포와 망막색소상피가 손상되면서 시력 저하가 발생할 수 있어 젊은 층의 안과 검진과 조기 관리가 중요하다는 지적이다.

고도근시 있다면 황반변성 위험 높아… 2030도 '주의'

건강보험심사평가원 국민관심질병 통계에 따르면 황반변성으로 진료받은 20~30대 환자 수는 2020년 2046명에서 2024년 6247명으로 3배 이상 폭증했다. 청소년기부터 스마트폰, PC 등 전자기기 사용 시간 증가와 실내 활동 위주의 생활환경 변화로 근시 유병률이 높아진 결과로 보인다.

주목해야 할 점은 근시가 심할수록 황반변성 위험도가 높아진다는 점이다. 고도근시가 있다면 안구 뒤쪽이 상대적으로 불룩하게 돌출되거나 길어진 형태를 보일 수 있는데, 이로 인해 망막과 맥락막이 얇아지고 변형되어 황반 부위에 퇴행성 변화나 신생혈관이 생기는 근시성 황반변성이 발생할 수 있다. 근시가 심할수록 이러한 구조적 변화가 뚜렷해 발병 위험이 높아지며, 노화로 발생하는 나이 관련 황반변성과는 원인과 진행 양상이 다르다.

인식 낮고 자각 어려워…조기 진단이 관건

문제는 젊은 층에서는 황반변성에 대한 인식이 낮고 증상이 없다면 정기적으로 안과 검진을 받는 경우가 많지 않아 조기진단이 어렵다는 것이다. 대부분 선이 휘어져 보이거나 물체가 왜곡되어 보이는 증상으로 내원하며, 한쪽 눈에 근시성 황반변성이 있더라도 반대쪽 눈이 정상이라면 일상생활에 큰 불편함이 없어 증상을 자각하지 못한 채 뒤늦게 병원을 찾기도 한다.

이 때문에 조기 진단을 위한 정기검진이 매우 중요하다는 전문가들의 경고가 나온다. 고도근시가 있다면 눈에 평소와 다른 증상이 생겼는지 주의를 기울이고 특히 시력 변화를 놓치지 않는 것이 중요하다. 이를 위해 1년에 한 번 정도 주기적으로 망막단층촬영(OCT), 안저검사, 안구 길이 검사 등을 통해 변화 여부를 관찰하는 것이 좋다. 특히 갑자기 시야 한가운데가 뚜렷하게 보이지 않거나 어둡게 보이는 등 시력 저하가 느껴진다면 즉시 전문의 진료를 받아야 한다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



