美 하원, 앱스타인 문서 공개 법안 압도적 가결…"트럼프 철권통치 약화"

하원, 찬성 427표·반대 1표로 통과

NYT "트럼프 당내 장악력 약화"

미국 연방의회 하원이 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령의 연루 의혹이 제기돼 온 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 자료를 전면 공개하는 법안을 압도적 다수로 통과시켰다. 최근 지방선거 패배에 이어 여당인 공화당 내에서도 트럼프 대통령의 영향력이 약화되는 '레임덕' 신호란 해석이 나온다.

뉴욕타임스(NYT), 블룸버그 통신 등 현지 언론에 따르면 하원은 이날 찬성 427표, 반대 1표로 해당 법안을 가결했다. 사실상 만장일치에 가까운 결과였다. 유일하게 반대표를 던진 의원은 루이지애나 출신 공화당 4선 의원 클레이 히긴스였다.

앱스타인은 2008년 미성년자에게 성관계를 요구한 혐의로 유죄를 인정했고, 2019년 수감 중 스스로 목숨을 끊었다. 앱스타인의 인맥과 사생활이 담긴 문서에는 여러 유명 인사들의 이름이 등장했으며, 트럼프 대통령 역시 그 중 한명으로 종종 거론돼 왔다. 트럼프 대통령은 앱스타인의 범죄와 자신은 무관하다고 주장해왔고 이번 자료 공개에도 반대해 왔지만, 지난 19일 공화당 의원들이 앱스타인 파일 공개 법안을 지지해야 한다며 돌연 입장을 바꿨다.

이 법안은 상원에서도 무난히 통과될 전망이다. 상·하원이 모두 법안을 가결하면 법무부는 앱스타인 관련 문서를 공개해야 한다.

뉴욕타임스(NYT)는 이번 하원 표결 결과를 두고 "앱스타인 사건과 이에 대한 트럼프 대통령의 대응은 공화당 내 정치적 연합을 어떻게 분열시켰는지 보여줬다"며 "당내에서 그의 철권 통치가 약화되고 있음을 시사한다"고 평가했다. 이어 "공화당이 몇 달 동안 투표를 피해 왔음에도 민주당이 트럼프, 공화당 지도부의 격렬한 반대에도 공화당 내 소수 이탈파와 협력해 법안을 하원 본회의에 상정하는 데 성공한 결과"라고 덧붙였다.





