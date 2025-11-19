'울고 넘는 박달재'·'제3한강교'에 최대 규모 태극기…"극진하고 세심한 준비"

李대통령 국빈방문

UAE 내무부·부르즈칼리파 등에 대형 태극기

무함마드 대통령이 중동식 조찬 직접 챙겨…오찬은 한국 식재료

李대통령, '팔콘' 조형물 선물…여사에겐 수공예품 '높은 나예함' 전달

아랍에미리트(UAE)가 국빈 방문한 이재명 대통령을 맞이하며 대형 태극기 조명과 맞춤형 음악으로 극진히 예우했다.

18일(현지시간) 김남준 대통령실 대변인은 브리핑을 통해 "UAE 측의 극진한 예우가 돋보이는 국빈 정상회담이었다"며 "세심한 준비가 곳곳에서 묻어났다"고 전했다. 이날 저녁 현존하는 최고층 빌딩인 두바이 부르즈 칼리파에 태극기 현수막 조명이 걸릴 예정이다.

조찬의 경우 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령은 이 대통령과 김혜경 여사가 먹을 수 있도록 야채 바구니와 후무스, 케이크 등 중동식으로 직접 챙겼다고 한다. 이 대통령은 정상회담에서 이를 언급하며 "너무 잘 먹었다"며 감사를 전했다.

정상회담 이후 열린 오찬에서는 한국 식재료를 활용한 메뉴가 준비됐다. UAE 음악대는 가수 나훈아의 '울고 넘는 박달재', 혜은이의 '제3한강교' 등 옛 가요를 연주했다. 김 대변인은 "영부인의 고향인 충북에 있는 박달재를 소재로 한 노래"라며 "또 제3한강교는 한국과 UAE 사이의 '다리'를 상징하는 뜻에서 연주한 것"이라고 설명했다. 무함마드 대통령은 정상회담에서 선친인 초대 대통령이 아부다비에 다리를 지을 때 한국 회사를 건설사로 선택한 일화를 전하기도 했다.

이 대통령이 대통령궁으로 들어설 때 UAE 측이 선보인 21발의 예포 발사, 공군 비행시범단의 에어쇼, 전통공연 '알 아이알라'도 김 대변인은 인상 깊은 예우로 꼽았다.

이날 이 대통령은 답례 차원으로 무함마드 대통령에게 팔콘(매) 조형물을 선물했다. 팔콘은 UAE의 국장과 지폐에 쓰이는 등 상징적 동물로 여겨지며 UAE의 대표적 아랍어 대형언어모델(LLM)의 이름이다. 대통령실은 "무함마드 대통령이 평소 매 사냥을 즐긴다는 점도 고려했다"며 "두 나라 지도자의 통찰과 국민을 향한 헌신, 미래로 나아가는 비전을 담은 선물"이라고 설명했다. 무함마드 대통령의 배우자 살라마 여사에겐 전통 수공예품 '높은 나예함'(나비처럼 예쁘다는 뜻을 지닌 나전칠기 함), 모친 파티마 여사에게는 '궁중매영'(꽃 모양의 전통 보석공예품)이 전달됐다.

한편 이 대통령은 UAE 측 제안으로 오찬 전 양국 원전 협력의 상징인 바라카 원전에서 일하는 노동자들을 만나기도 했다. UAE 측은 전날 저녁에도 내무부 청사 앞에 역대 가장 큰 크기의 태극기를 게양했으며 애드녹(아부다비석유공사) 본사 건물 등 시내 주요 기관의 건물 외벽에 태극기 모양의 조명을 점등하기도 했다. 또한 UAE는 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장, 마이사 빈트 살렘 알 샴시 국무장관을 '영예 수행' 인사로 지정해 국빈방문 기간 이 대통령의 일정에 동행하도록 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>