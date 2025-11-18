부영 이중근 회장, EBS 사회공헌에 4년간 27억…취약계층 지원

난치성 환우·소년소녀가장 대상

올해도 3억6000만원 기부 이어가

부영그룹이 한국교육방송공사(EBS) 대표 사회공헌 프로그램인 '나눔 0700'에 올해도 후원금을 전달하며 4년 연속 지원을 이어갔다.

이중근 부영그룹 회장은 18일 서울 중구 부영그룹 사옥에서 김유열 EBS 사장 등 관계자들을 만나 기부금 3억6000만원을 전달했다. 부영그룹의 누적 기부액은 이번 지원을 포함해 27억2000만원에 달한다.

이날 전달된 기부금은 사랑의열매 사회복지공동모금회를 통해 소년소녀 가장, 난치성 환우 등 도움이 시급한 취약계층을 위해 전액 사용될 예정이다.

이중근 회장은 기부식에서 "우리 나눔이 취약계층에 실질적인 자립 기반을 제공하는 희망의 마중물이 되기를 바란다"며 "이러한 손길이 나비효과로 번져 지속 가능한 사회로 발전할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이중근 부영그룹 회장(왼쪽)과 김유열 EBS 사장이 18일 서울 중구 부영그룹 사옥에서 열린 '나눔 0700' 기부금 전달식에서 기부금 패널을 들고 있다. 부영그룹 AD 원본보기 아이콘

이에 대해 김유열 EBS 사장은 "국내외 경제 상황이 어렵고 불확실한 미래 속에서도 소외된 이웃을 위해 따뜻한 손길을 내밀어 준 이중근 회장에게 감사를 표한다"며 "전달받은 기금이 가장 절실한 곳에 투명하게 집행되어 우리 사회에 희망의 선순환을 창출하도록 최선을 다하겠다"고 화답했다.

부영그룹은 위기 가정을 꾸준히 지원해왔다. 장애인, 다문화가정, 조손가정 등 약 160가구가 부영그룹 지원을 통해 주거 안정과 의료비 지원 등을 받았다. 다섯째 자녀를 출산한 직후 뇌출혈로 쓰러졌던 공군 부사관의 배우자가 지원을 통해 의식을 되찾았고, 간암 투병 중인 아버지를 대신해 가계를 꾸리던 16세 청소년이 후원금으로 주거 환경을 개선하고 소프트테니스 선수의 꿈을 키우게 됐다.

한편 부영그룹은 교육 및 문화시설 기증, 장학사업, 재난구호 활동 등을 통해 현재까지 1조2000억원이 넘는 금액을 사회에 기부했다. 최근에는 저출산과 고령화 문제 해결, '유엔데이' 공휴일 재지정 노력 등 사회적 현안에도 적극적으로 나서며 ESG 경영을 실천하고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



