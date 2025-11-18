한경협, '강한소상공인 상생ON 페어' 개최

내달 11~12일 서울 DDP서 개최

네이버·카카오·아마존 등 참여

소상공인 서밋·입점 상담·판매전·AI 체험

성장 지원…글로벌 파워셀러 프로젝트

한국경제인협회는 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단과 함께 다음 달 11일~12일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 '강한 소상공인 상생ON 페어'를 연다고 18일 밝혔다.

이번 행사에는 네이버, 카카오, 아마존, 쇼피 등 국내외 대표 온라인 플랫폼 기업들이 참여해 소상공인, 예비창업자들 등을 대상으로 글로벌 시장진출까지 필요한 전반적인 노하우를 제공할 예정이다.

이들 기업은 소상공인 상생지원 프로그램을 소개하는 한편 입점상담, 강연, 정책콘서트를 비롯해 우수소상공인 판매전도 진행한다. 한경협 등 주최기관은 소상공인 매출 지원을 위해 다양한 경품과 소비쿠폰을 마련해 방문객들에게 제공할 계획이라고 밝혔다.

한편 이번 페어에는 네이버, 카카오, 아마존 등에서 제공하는 소상공인 대상 인공지능(AI) 서비스 체험존을 운영해 소상공인과 자영업 운영의 효율성을 높일 수 있는 다양한 툴을 체험할 수 있다.

참가 신청은(일반 참관, 플랫폼별 입점상담, 1대1 비즈니스미팅 등) 강한 소상공인 상생ON 페어 공식 홈페이지에서 가능하고 참가비는 무료다.





