전진선 양평군수 "준비된 삶이 기회를 만들고 미래를 열어간다"

이종구기자

입력2025.11.18 12:19

양서고 3학년 대상 명사 특강 진행

전진선 양평군수는 지난 17일 양서고등학교 종합교육관에서 3학년 학생 230여 명을 대상으로 '준비된 삶이 기회를 만들고 미래를 열어간다'를 주제로 명사 특강을 진행했다.

전진선 양평군수가 지난 17일 양서고등학교 종합교육관에서 3학년 학생 230여 명을 대상으로 '준비된 삶이 기회를 만들고 미래를 열어간다'를 주제로 명사 특강을 진행하고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수가 지난 17일 양서고등학교 종합교육관에서 3학년 학생 230여 명을 대상으로 '준비된 삶이 기회를 만들고 미래를 열어간다'를 주제로 명사 특강을 진행하고 있다. 양평군 제공

양서고등학교의 명사 초청으로 마련된 이번 특강은 대학수학능력시험을 마치고 졸업을 앞둔 학생들에게 꿈과 진로에 대한 동기를 부여하고자 기획됐다.


이날 전진선 양평군수는 자신의 삶과 경험을 학생들의 눈높이에 맞춰 들려주며, 꿈을 크게 갖고 스스로 기회를 만들어 가는 자세의 중요성을 강조했다.

또한, 특강 마무리에는 양평의 주요 관광명소를 소개하고, 사회 진출 초기 학생들이 겪을 수 있는 전세사기 피해 예방 등 실생활과 밀접한 정보도 공유하며 자유로운 소통의 시간을 가졌다.


전진선 양평군수는 "우리 학생들이 사회로 나아가 각자의 자리에서 밝게 빛나길 진심으로 응원한다"고 격려의 메시지를 전했다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
