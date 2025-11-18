경과원, 26일 연성大서 '경기 GRAND-RISE 동반성장 페스타'

경기도경제과학진흥원이 오는 26일 연성대학교 연곡문화센터에서 '경기 GRAND-RISE 동반성장 페스타'를 개최한다.

이번 행사는 경기도가 추진하는 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE)' 사업의 비전을 공유하고, 도내 67개 RISE 대학과 지자체, 유관기관, 기업이 한자리에 모여 지산학 협력 생태계 조성을 본격화하는 자리다.

RISE는 교육부가 대학 재정지원 권한을 지방정부에 이관해, 지역 맞춤형 인재를 양성하도록 설계된 혁신 사업이다.

경기도는 지난 2월 교육부의 RISE 평가에서 최우수 지자체로 선정돼 도내 34개 대학·컨소시엄(수행대학 67개교)을 RISE 수행대학으로 확정했다.

올해 페스타의 메인행사는 RISE 수행대학 현판 증정식과 G7 GAIA 협력센터 출범 현판식이다. 이어 경기도 RISE 사업의 비전을 알리는 비전선포 퍼포먼스가 이어진다.

초청 강연자로는 김우승 전 한양대학교 총장(대학의 임무)과 박철우 한국공학대학교 부총장(5극 3특 체제와 경기도 RISE 정책 방향)가 나온다.

경과원은 부대 행사로 RISE 사업 실무자를 위한 역량강화 교육, 대학과 도내 유관기관 간 협업을 도모하는 매칭데이를 진행하고, 대학별 성과를 소개하는 전시 부스를 개설한다. 전시 부스는 대학별 산학협력 프로그램과 기업지원 성과를 소개한다. 학생 참여 프로그램인 토크 콘서트, 체험부스, 팝업스토어도 운영한다.

G7얼라이언스, GX얼라이언스, 인재양성, 창업 등 7개 분과위원회 출범식도 진행된다. 아울러 경기도일자리재단, 중소벤처기업연수원, KOTITI시험연구원 등 3개 기관은 협력수요 69건에 대해 논의하는 매칭데이를 연다.

경과원 경기RISE센터는 이번 페스타를 시작으로 시군별 특화사업과 연계한 지역 산업 변화에 대응할 인재양성 체계를 설계하고, 대학별 강점 분야를 분석해 기업 수요와 직접 연결하는 협업 모델을 확대한다.

김현곤 경과원장은 "이번 페스타는 경기도형 RISE 사업이 본격 궤도에 올랐음을 알리는 의미 있는 출발점"이라며 "대학의 혁신 역량과 산업 현장의 수요를 긴밀하게 연결해 지역 인재양성, 취·창업 연계, 지역 정주로 이어지는 선순환 생태계를 만들겠다"고 말했다.





