'한화이글스 불꽃쇼', 오는 30일 대전엑스포다리 일대서 열려

한화이글스 창단 40주년·한국시리즈 준우승 기념

한화이글스 창단 40주년과 한국시리즈 준우승을 기념해 한화이글스 구단이 오는 30일 오후 7시 대전 엑스포다리 일원에서 대규모 불꽃·드론 쇼를 개최한다.

이번 행사를 위해 대전시는 '한화이글스 불꽃쇼'의 성공적인 운영이 되도록 18일 시청 대회의실에서 안전관리위원회를 열고, 행사 전반에 대한 안전관리계획(안)을 심의했다.

이날 회의는 이장우 대전시장 주재로, 재난관리책임기관, 유관기관, 민간 전문가 등 30여 명의 위원이 참석한 가운데 행사 전반의 안전관리계획을 점검하고, 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상되는 불꽃·드론 쇼의 안전 확보 방안과 대응체계를 집중적으로 논의했다.

주요 심의 내용은 ▲안전 인력 구성 및 배치 계획 ▲밀집 인파 관리 및 비상 상황 대응책 ▲소방방재 대책 및 응급의료 체계 구축 ▲교통 및 화약류 관리 대책 등이다.

시는 이번 위원회에서 도출된 의견과 보완 사항 등을 안전관리계획에 반영하고, 축제 전날 관계기관 합동으로 준비상황을 최종 점검하며, 축제 당일 종합상황실을 운영해 안전 관리체계에 만전을 기할 예정이다.

이장우 대전시장은 "이번 불꽃쇼는 많은 시민이 찾는 대규모 행사인 만큼, 무엇보다 시민 안전을 최우선으로 관리해야 한다"며 "시에서도 관계기관과 함께 안전대책을 철저히 점검해 행사가 안전하게 진행될 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>