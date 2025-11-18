UAE 동포 만난 李대통령 "한·UAE 경제공동체로 발전시킬 것"

"UAE는 중동진출 베이스캠프"

"양국 모두 가교역할 국가…사막에 태양광패널, 상전벽해"

"동포들이 자부심 느끼는 조국 만들겠다"

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문한 이재명 대통령이 17일(현지시간) "우리나라도 아프리카·유럽·중동으로 진출해야 하는데 중동에서는 UAE가 베이스캠프 역할을 할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 아부다비에 도착한 이후 한 호텔에서 가진 동포 만찬 간담회에서 이같이 언급하며 "양국이 손잡고 새로운 공동번영의 길을 확실하게 열어가겠다"고 했다. 이어 이 대통령은 "두 나라가 형제의 국가를 넘어 연구와 생산을 함께 하고 제3세계로 같이 진출하는 일종의 경제적 공동체로 발전해가야 한다"고 부연했다.

또한 이 대통령은 "UAE와 대한민국은 닮은 점이 참 많다"며 "지정학적으로 일종의 가교역할을 하는 위치를 점도 그렇지만 한편으로 보면 가진 게 별로 없이 강대국 사이에 끼어있는 작은 나라로 볼 수 있다"고도 했다.

양국이 눈부신 성장을 이뤄왔다는 점도 공통점이라고 평가했다. 이 대통령은 "한국은 식민지에서 해방된 나라 중 유일하게 산업화를 이룬 것에 대해 민주적인 나라가 됐다"면서 "인류사에서 기록될 엄청난 성장"이라고 강조했다.

아울러 UAE에 대해서는 "정말 위대한 나라"라며 "황금 같은 석유를 팔아 아무런 걱정 없이 부를 쌓을 수 있는데도 재생에너지와 원자력, 첨단과학기술에 투자하지 않느냐"라고 말했다.

이어 이 대통령은 "UAE 입국 때 전투기가 공군 1호기를 호위한다고 해서 보려고 했더니 날개에 가려져 안 보이더라"면서도 "대신 아래를 내려다보니 사막에 태양광 패널이 넓게 깔려 있었다. 상전벽해처럼 척박한 땅이 옥토로 변하는 것이며 새로운 세상이 열리는 것"이라고 했다.

지난해 12·3 비상계엄에 대한 언급도 했다. 이 대통령은 "1년 전쯤 '저 나라 왜 이러지?' '노스(North·북한)겠지, 사우스(South·남한)에서 벌어진 일이겠어?'라며 세계가 놀라는 일이 있었다. 그 뒤 '응원봉을 들고 웃으면서 가뿐히 제압한단 말이야?'"라며 "총을 들지도, 폭력을 행사하지도 않고 아름답게 국민의 힘으로 원상회복해서 우리의 길을 가고 있다. 이게 우리 대한민국의 저력"이라고 말했다.

이 대통령은 "앞으로 동포들이 대한민국 국민임을 자랑스럽게 생각하게 될 것"이라며 "대한민국이 여러분의 든든한 뒷배경이 돼 드리겠다"고 약속했다.

한편 이날 간담회에 참석한 장광덕 한인회장은 "현지에서 '한국인이라서 믿음이 간다'는 말을 들을 때마다 자부심을 느낀다"면서 "양국의 번영을 위한 민간 외교관으로서 최선을 다하겠다"고 말했다. 이윤진 두바이 한글학교 교장은 "어려운 환경에도 한국의 뿌리에 대한 교육을 지키며, 대한민국의 품격을 세계에 전하는 작은 등불이 되겠다"고 했다.

동포들의 얘기를 들은 이후 이 대통령은 "UAE와 대한민국의 관계는 여러분이 생각하는 이상으로 확대될 것"이라며 "여러분이 자부심을 느낄 수 있는 조국으로 확실히 바꿔보겠다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>