김예지, '장애인 과도할당' 발언 박민영 고소 "인권 감수성 훼손"

"잘못된 언행 되풀이…더는 침묵할 수 없어"

김예지 국민의힘 의원이 자신을 겨냥해 "장애인 비례대표 할당이 과도하다"는 취지로 발언해 논란이 된 같은 당 박민영 미디어대변인을 고소했다고 밝혔다.

김 의원은 17일 자신의 페이스북을 통해 "입법은 특정 개인의 이익을 위한 것이 아니라, 사회가 놓치고 있는 사각지대를 메우기 위해 당사자들의 절박한 요구를 담아 만들어진다"며 "하지만 허위 정보와 악의적 왜곡이 퍼지면 가장 보호받아야 할 분들의 뜻이 정치적 소음 속에 가려지고, 필요한 제도가 제때 마련되지 못하는 일이 반복됐다. 이번에도 잘못된 언행이 되풀이되는 것을 보며 더 이상 침묵할 수 없었다"고 했다.

이어 "오늘 경찰에 고소장을 제출했다"며 "이는 보복이나 감정적 대응이 아니라, 우리 정치가 더 나은 기준을 세우고 지켜가기 위한 최소한의 공적 조치다. 공직자의 위치에서 차별과 혐오, 그리고 허위사실에 기반한 입법 취지 왜곡을 그대로 두는 것은 사회에 '이 정도면 괜찮다'라는 잘못된 신호를 남기는 일이기 때문"이라고 말했다.

김 의원은 "비례대표는 단순한 의석 하나가 아니라, 지역구 정치가 충분히 포착하지 못하는 소외 영역과 소수 집단, 구조적 취약성을 지닌 분들의 목소리를 국회와 연결하는 통로"라며 "저는 제게 주어진 이 책임이 개인의 자리가 아니라 공적 대표성의 자리임을 매 순간 마음에 새기며 일해왔지만 그 과정에서 근거 없는 비난과 조롱, 부적절한 언사가 이어졌다"고 했다.

그는 "저는 이를 개인을 향한 감정적 표현 정도로 여기며 조용히 넘기기 위해 많은 노력을 해왔다"며 "그러나 최근의 사건은 단순한 개인 공격을 넘어, 우리 사회의 공적 공간에서 결코 용납되어서는 안 될 차별과 혐오의 언어가 공적으로 소비된 사안이었다"고 지적했다.

그러면서 "이는 특정 개인의 문제가 아니라, 정치가 지켜야 할 기본적 인권 감수성과 민주주의의 원칙을 훼손하는 일이라고 판단했다"고 덧붙였다.

박 대변인은 지난 12일 한 유튜브 채널에서 비례대표이자 시각 장애인인 김 의원을 거론하며 "왜 국민의힘에서 공천받으려고 하냐"고 발언한 사실이 알려져 논란이 됐다. 그는 방송에서 "눈이 불편한 것을 제외하면 기득권", "배려를 당연히 여긴다" 등의 발언을 했다.

논란이 일자 박 대변인은 17일 페이스북에서 "과격하게 들릴 수 있는 표현에 대해선 사과드린다"며 고개를 숙였다. 다만 박 대변인은 "국민의힘의 20번 미만 비례대표 당선권에서 장애인이 3명이나 배정된 점을 지적한 것"이라며 "또 비례대표는 다양한 직능단체, 전문가들을 포함할 수 있어야 한다는 취지이며 김예지 의원은 비례대표로만 두 번이나 당선되었기에 '과대표 되었다' 언급했다"고 했다.

국민의힘은 박 대변인에게 언행에 유의하라며 경고 조치했다. 국민의힘은 이날 언론 공지에서 "장 대표는 최근 박민영 미디어대변인 보도와 관련해 당사자에게 엄중 경고했다"며 "대변인단을 포함한 당직자 전원에게 언행에 각별히 유의할 것을 당부했다"고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



