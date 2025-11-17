"비트코인 100만불 간다" 기요사키, 하락장에도 "안 팔 것"

"비트코인 폭락 원인은 '현금 부족'"

베스트셀러 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키가 최근 비트코인 하락장에도 추가 매수 의지를 밝혔다.

기요사키는 지난 15일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 최근 비트코인 가격 급락에 대한 입장을 밝혔다. 그는 "비트코인이 떨어지고 있지만 나는 팔지 않고 기다리고 있다"며 "모든 시장이 흔들리는 이유는 전 세계가 현금 부족에 빠져 있기 때문"이라고 짚었다. 그러면서 "나는 현금이 필요하지 않다"고 이번 하락장에서 비트코인을 매도하지 않는 이유를 설명했다.

"비트코인 폭락 끝나면 더 살 것"

기요사키는 미국 헤지펀드 EMA 창립자 로렌스 리파드(Lawrence Lepard)의 '빅 프린트(Big Print)' 개념을 언급하며 "세계는 막대한 부채에 빠져 있어 결국 대규모 통화 발행이 시작될 것"이라고 내다봤다.

그러면서 "이 과정에서 금·은·비트코인·이더리움과 같은 실물자산과 가상화폐의 가치는 더 높아지고, 법정통화는 가치가 하락할 것"이라고 덧붙였다. 그는 또 "비트코인은 2100만 개만 존재한다"며 "이번 폭락이 끝나면 더 많은 비트코인을 매수할 것"이라고 밝혔다.

앞서 그는 지난 4월에도 비트코인 가격이 장기적으로 100만 달러에 도달할 것이라고 주장한 바 있다. 당시에도 "단기 조정은 불가피하지만, 하락 시 추가 매수할 계획"이라고 말했다.

한편 전문가들 사이에서는 기요사키의 가격 전망이 과거에도 여러 차례 과장됐던 만큼 그의 발언을 신중하게 받아들여야 한다고 지적한다. 경제지 이코노믹 타임스는 코인 커뮤니티와 전문가들 사이에 '경계론'이 확산하고 있다고 전했다. 이 매체는 기요사키의 발언이 때때로 공포 심리를 자극해 시장 변동성을 키울 수 있다고 지적했다.

이 때문에 업계에서는 "기요사키의 전망은 시장 흐름을 참고하는 수준에서 활용해야 할 뿐, 직접적인 투자 조언으로 받아들이기에는 위험하다"는 견해도 나온다. 따라서 일부 전문가들은 그의 발언을 개별 투자 조언이 아니라 글로벌 경제 흐름을 해석하는 '거시적 서사' 차원에서 이해해야 한다고 강조했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



