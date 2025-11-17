썩은 사과, 누더기된 의류…AI 장착한 블랙컨슈머에 中도 '어질어질'

"AI, 블랙 컨슈머의 새로운 무기 돼"

반품, 교환 아닌 환불만 요구

중국 일부 소비자들이 인공지능(AI) 기술을 이용해 환불을 요구하는 수법을 악용해 논란이 일고 있다.

중국 중화망, 홍성신문 등은 17일 "AI가 블랙 컨슈머들의 새로운 무기로 자리 잡았다"면서 이같이 보도했다.

AI로 사과에 곰팡이 핀 모습을 구현한 모습. 웨이보. AD 원본보기 아이콘

보도에 따르면 최근 일부 온라인 판매자들은 AI로 조작된 사진으로 환불 요구를 하는 고객들이 늘자 골머리를 앓고 있다. 한 판매자는 "누가 봐도 AI로 만든 가짜 사진인데 고객은 환불만 요구한다"면서 "각도를 바꿔 사진 찍어 보내달라거나 동영상을 보내달라고 하면 거부한다"고 전했다.

의류 매장을 운영 중인 야오야오씨는 "고객이 울 풀림이 있다면서 사진을 보냈는데 각도가 맞지 않고 어색했다"면서 "누가 봐도 조작된 사진인데 이런 위조에도 환불을 주장하면 받아들이기 어렵다"고 밝혔다.

AI로 찢어진 옷 이미지를 만든 모습. 웨이보. 원본보기 아이콘

시안에서 공예품 가게를 운영 중인 왕치앙씨는 "한 구매자가 컵에 금이 갔다면서 환불 요구를 했다"면서 AI 감지 도구로 이미지를 분석한 결과 'AI 생성 이미지'로 나왔다고 답답함을 호소했다.

AI 위조를 통한 무리한 환불 요구는 의류, 화장품, 신발, 과일 등 거의 모든 카테고리에서 발생하고 있다. 신선한 과일에 곰팡이가 핀 이미지, 신발이나 의류에 손상이 생긴 이미지 등이다. 특히 반품이나 교환이 아닌 돈만 되돌려 받는 '환불'만 요구하며, 주로 100위안(약 2만원) 미만의 상품에서 빈번하게 일어나는 것으로 알려졌다.

류동천 변호사는 소비자들의 이러한 행태는 명백한 사기라면서 "정도에 따라 행정처벌, 형사 처벌을 받을 수 있다"고 설명했다. 왕리궁 변호사는 "소비자가 허위 사실을 꾸며 사기를 치면 형사 입건 시 3000위안(약 61만원)에 달한다"면서 "중화인민공화국 치안 관리 처벌법에 따라 5일 ~10일의 구류 및 500위안(약 10만원) 이하의 벌금을 내야 한다"고 경고했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>