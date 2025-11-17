[포토] '스톱' 가을아~

반짝 추위가 찾아오면서 가을이 성큼 떠나가고 있다. 17일 오후 서울 종로구 효자동의 한 가정집 담벼락에 단풍나무가 늘어져 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>