[포토] 저무는 가을

북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 추위가 찾아온 17일 오후 서울 광화문 광장에 두툼한 패딩을 입은 사람들이 지나고 있다.







