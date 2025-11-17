본문 바로가기
대진대, 경기북부 청년고용 거버넌스 강화 성과공유회 개최

이종구기자

입력2025.11.17 13:13

고용노동부-대진대학교 대학일자리플러스센터
지역 청년 고용 거버넌스 강화 실무자 역량 강화 추진

대진대학교(총장 장석환) 대학일자리플러스센터는 고용노동부의 지원으로 '경기북부대학 및 유관기관 취업지원실무자 성과공유회'를 지난 14일 포천시 복합문화공간에서 개최했다.

대진대학교 대학일자리플러스센터가 고용노동부의 지원으로 '경기북부대학 및 유관기관 취업지원실무자 성과공유회'를 지난 14일 포천시 복합문화공간에서 개최하고 있다. 대진대학교 제공

이번 행사는 '지역청년 고용거버넌스 기반 고용지원서비스 제공'을 목표로, 경기북부 지역 대학 및 청년지원기관 간의 협력체계를 강화하고, 우수사례와 효과적인 취업지원 방안을 공유하기 위해 마련되었다.


성과공유회에는 의정부고용센터, 포천시일자리센터, 양주시 청년센터, 경기북부권 대학 취업지원 관계자 등 약 30여 명이 참석하여 실질적 네트워크 형성의 장을 만들었다.

이번 성과공유회에서는 ▲대진대학교 대학일자리플러스센터의 우수 운영사례 발표(대플센터 및 졸업생 특화 프로그램, 재학생 맞춤형 고용서비스 등) ▲고용노동부 의정부고용센터의 '2026년도 청년정책 및 고용노동부 사업 방향' 설명회 ▲타 대학 및 유관기관의 사례발표 세션으로 구성되었다. 또한 오후에는 '가드닝 힐링 클래스'를 통해 참여자 간 교류와 재충전의 시간을 갖는 등 실무자 중심의 네트워킹이 활발히 이루어졌다.


이번 행사를 통해 각 기관은 청년고용지원 역량을 강화하고, 지역사회 내 지속 가능한 협력 거버넌스 구축을 위한 방향성을 함께 모색하였다.


대진대학교 대학일자리플러스센터 장인호 센터장은 "고용노동부와 함께하는 이번 성과공유회는 지역대학과 청년기관이 협력하여 청년고용의 새로운 모델을 만들어가는 중요한 계기"라며 "앞으로도 청년들의 실질적인 취업 역량을 높이고 지역사회 고용 생태계에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
