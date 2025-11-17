본문 바로가기
창원시설공단, 4년 연속 '노사관계우수기업' 인증

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.17 13:11

경남 창원시설공단이 17일 노사 간 상생 및 협력에 대한 성과를 인정받아 한국경영인증원(KMR)으로부터 4년 연속 '노사관계우수기업' 인증을 획득했다고 밝혔다.

노사관계 우수기업 인증.

'노사관계우수기업' 인증은 노사 대표자의 리더십과 노사관계 성숙도 및 성과, 현장 인터뷰와 전 직원 설문조사 등을 종합적으로 평가해 인증하는 제도이다. 공단은 지난 2022년부터 4년 연속 인증을 획득했다.


공단은 노사 간 상호신뢰 및 소통을 바탕으로 비정규직 처우개선, 일·가정 양립 지원제도 운영, 노사합동 ESG경영, 노사합동 농촌일손돕기 등 선진 노사문화 구현을 위한 활동이 높은 평가를 받았다.

이경균 공단 이사장 직무대행은 "앞으로 더욱 성숙한 노사관계를 바탕으로 직원들의 권익 보호와 건강한 일터 조성을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
