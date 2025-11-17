본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

강승윤, 4년 만에 7개 도시 솔로투어 개최

이이슬기자

입력2025.11.17 11:20

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
강승윤 콘서트 투어 일정. YG엔터테인먼트 제공

강승윤 콘서트 투어 일정. YG엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

위너 강승윤이 4년 만에 솔로 투어를 연다고 YG엔터테인먼트가 17일 밝혔다.


이번 투어는 국내 5개 도시와 일본 2개 도시 등 총 7개 지역에서 진행된다. 12월24·25일 부산 공연을 시작으로 1월3일 대구, 1월17일 대전, 1월24일 광주, 2월28일·3월1일 서울에서 공연한다. 일본에서는 3월14일 오사카, 3월15일 도쿄에서 열린다.

YG는 "오랜 시간 강승윤의 공연을 기다린 팬들의 성원과 가능한 많은 관객을 만나고자 하는 아티스트의 의지를 반영해 규모를 확대했다"며 "그간의 음악적 색채가 담긴 새로운 무대를 선보일 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.


국내 공연 티켓 선예매는 NOL티켓을 통해 21일 오후 5시에 시작한다. 일반 예매는 24일 오후 5시 부산을 시작으로 순차적으로 열린다. 서울 공연은 2026년 1월5일 선예매, 1월8일 일반 예매가 진행된다. 대구 지역은 예스24에서도 일반 예매가 가능하다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기