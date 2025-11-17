본문 바로가기
유통

파이브가이즈, 여주 프리미엄 아울렛 9호점 개장…1년 무료 경품행사

김흥순기자

입력2025.11.17 08:56

112석 규모로 조성
100만원 상품권 등 오픈 기념 이벤트

프리미엄 버거 브랜드 파이브가이즈를 운영하는 에프지코리아는 경기 여주시 신세계사이먼 여주 프리미엄 아울렛에 국내 9번째 매장이 입점했다고 17일 밝혔다.


파이브가이즈 여주는 약 390㎡(118평) 규모에 112석으로 조성됐다. 운영 시간은 매주 월~목 오전 10시 30분부터 오후 8시 30분, 금~일은 오후 9시까지다.

파이브가이즈 여주 프리미엄 아울렛 9호점 매장. 에프지코리아 제공

파이브가이즈 여주 프리미엄 아울렛 9호점 매장. 에프지코리아 제공

개장 기념으로 오는 23일까지는 버거·핫도그·샌드위치 중 1개 이상 구매한 고객에게 스크래치 쿠폰을 증정하고, 추첨을 통해 파이브가이즈 기프트 카드와 신세계 상품권, 한정판 블록 등을 제공한다.


1등부터 4등까지는 각각 100만원, 50만원, 30만원, 5만원 상당의 경품이 주어지며 특별상 당첨자 1명에게는 파이브가이즈 여주점 1년 무료 이용권을 증정한다.


22일과 23일에는 방문객 누구나 참여할 수 있는 '룰렛 이벤트'도 진행해 아울렛 내에서 사용할 수 있는 커피·놀이기구 쿠폰과 파이브가이즈 굿즈 등 다양한 사은품을 제공한다.

에프지코리아 관계자는 "글로벌 브랜드가 모인 여주 프리미엄 아울렛 내 첫 매장으로 교외형 상권의 쇼핑·관광 수요와 맞물려 고객 접점을 넓힐 것으로 기대한다"며 "전국 각지에서 방문하는 다양한 고객에게 파이브가이즈만의 차별화된 경험을 선사할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
