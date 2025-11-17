본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

[폴폴뉴스]李대통령 지지율 3주만 하락세…'팩트시트' 공개 후 상승 전환

나주석기자

입력2025.11.17 08:39

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

리얼미터 여론조사
지지율 54.5%로 2.2%p 하락
대장동 항소 포기 공방에 국민 피로감 증가

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 3주만에 하락세를 보였다. 다만 주 후반 이 대통령이 '한미 팩트시트'를 공개함에 따라 지지율이 다소 반등하는 흐름을 보였다.


17일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 10~14일 전국 18세 이상 남녀 2510명을 대상으로 무선 100% 전화면접 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.6%)에 따르면 이 대통령 지지율은 지난주 조사보다 2.2%포인트 하락한 54.5%를 기록했다. 부정평가는 2.5%포인트 상승한 41.2%였다.

이 대통령 지지율은 10월4주 51.2%를 기록했지만 10월5주 53.0%, 11월1주 56.7%를 기록하며 회복세를 보였었다. 리얼미터는 "'대장동 항소 포기' 논란을 둘러싼 여야의 강대강 대치와 정치 공방이 국민들의 피로감을 높이며 국정수행 평가 하락의 주요 원인으로 작용했다"고 분석했다.


다만 주 후반 이 대통령이 한미 관세협상 등 팩트시트를 공개한 이후 지지율의 흐름 변화가 있었다. 하루 단위 지지율 조사에 따르면 이 대통령 지지율은 11일 56.0%를 기록한 이후 13일 52.1%까지 하락세를 보였지만, 14일 54.8%로 반등하는 모습을 보였다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정당지지도 조사(에너지경제신문 의뢰로 13~14일 전국 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 무선 100% 전화면접 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.8%)에서는 더불어민주당 지지율이 0.2%포인트 상승한 46.7%를 기록했다. 국민의힘은 0.6%포인트 떨어진 34.2%로 조사됐다. 조국혁신당은 3.2%, 개혁신당은 3.1%를 각각 기록했다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기