"유독 안 늙는 저 사람, 비결이 뭐야"…다국어 사용이 노화 늦춘다

구나리기자

입력2025.11.16 19:05

수정2025.11.16 19:26

시계아이콘01분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
사용 언어 개수 많을 수록 효과적
"다국어 능력, 뇌 단련하는 훈련"

일상적으로 두 개 이상의 언어를 사용하는 것이 노년층의 노화 속도를 늦출 수 있다는 결과가 나왔다.


배우 이병헌이 지난 9월 18일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 개막작 '어쩔수가없다' 오픈토크에서 팬들에게 인사하고 있다. 이병헌은 동안 연예인이자 영어 능통자로 알려져 있다. 연합뉴스

아구스틴 이바녜즈 아일랜드 트리니티 칼리지 더블린 교수 국제 연구진은 최근 과학 저널 네이처 노화에 여러 언어를 사용하는 사람들이 한 언어만 사용하는 사람들보다 생물학적 노화가 일관되게 더 늦게 진행된다는 연구 결과를 내놨다. 연구진은 이 결과를 바탕으로 인구 수준에서 건강한 노화 촉진을 위한 전략으로 다언어 사용을 장려하는 것이 도움이 될 수 있음을 시사한다고 설명했다.

연구진은 유럽 27개국 8만 6000여명(평균 연령 66.5세)의 데이터를 분석했다. 분석 결과 한 언어만 사용하는 사람이 다언어 사용자보다 가속 노화를 겪을 확률이 약 2배나 높았다고 밝혔다. 사용하는 언어 수가 많을수록 효과는 더 커졌다. 또 모국어와 제2 언어의 구조적 차이가 뇌 자극 강도에 직접적인 영향을 준다는 점 역시 다시 확인할 수 있었다. 예를 들어 한국어 화자가 ▲영어처럼 어순이 다른 언어 ▲프랑스어나 스페인어처럼 문법 체계가 다른 언어 ▲중국어나 일본어처럼 발음과 문자 체계가 전혀 다른 언어를 배우면 뇌의 다양한 회로가 동시에 활성화돼 인지 기능 전반을 단련하게 된다.


연구진은 실제 나이와 건강·생활 습관 등을 기반으로 예측한 나이 사이의 차이를 의미하는 '생체행동적 연령 격차'를 측정했다. 예측 나이가 실제보다 많으면 생물학적 노화가 빠른 '가속 노화', 적으면 천천히 늙는 '지연 노화'로 간주했다. 설문에는 ▲기능적 능력 ▲교육 ▲인지 기능 ▲심혈관 질환 ▲감각 손상 등이 포함됐다.


연구진은 한 시점에서 다언어 사용자에게 '가속 노화'가 일어날 위험은 단일 언어 사용자보다 54%가량 낮다고 말했다. 시간이 흐르면서 가속 노화가 생길 위험 역시 다언어 사용자가 30% 낮은 것으로 나타났다. 연구진은 이 차이가 연령 및 언어적·신체적·정치 사회적 요인 등을 고려한 뒤에도 통계적으로 유의미하게 유지됐다고 덧붙였다.

이번 연구는 대규모 표본에서 체계적인 측정 방식으로 다언어 사용과 노화 지연 간의 관련성을 보다 명확히 입증했다는 점에서 의미가 있다. 연구진은 이 결과가 다언어 사용이 노화로부터 고령층을 보호하는 역할을 하며 전 세계적 보건 전략에도 활용될 수 있음을 시사한다고 설명했다.


아구스틴 이바녜즈 교수는 "다국어 능력은 단순 언어 기술이 아니라 뇌를 단련하는 일상 훈련"이라며 "평생 언어 학습은 건강한 노화를 촉진하는 공공정책의 한 축이 될 수 있다"라고 강조했다.


다만 다언어 사용이 노화를 늦추는 직접적인 이유인지, 아니면 다양한 사회적·인지적 자극이 함께 작용한 결과인지는 추가 연구가 필요하다.


한편 노화는 인지 기능 저하와 신체적 기능 손상과 관련한 세계적인 주요 보건 문제로, 이를 보호할 수 있는 요인을 규명하는 것이 중요한 과제로 떠오르고 있다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
