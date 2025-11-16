본문 바로가기
이언주 "한은총재 경솔한 말에 채권·주식시장 난리"

박승욱기자

입력2025.11.16 17:37

이언주 더불어민주당 최고위원은 이창용 한국은행 총재가 외신 인터뷰에서 통화정책 방향 전환 가능성을 언급한 것과 관련해 "경솔하다"고 비판했다.


이언주 더불어민주당 최고위원이 국회 본회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 의원은 16일 페이스북에서 "한은 총재의 경솔한 말 한마디로 지난 주말 국내 채권, 주식, 외환시장이 모두 난리가 났다"며 "외국에서도 중앙은행 총재가 금리문제에 대해 이렇게까지 직설적으로 발언하는 경우는 보지 못했다"고 밝혔다.

이 총재는 지난 12일 블룸버그TV와의 인터뷰에서 "금리 인하의 규모와 시기, 심지어 방향 전환 여부까지 우리가 보게 될 새로운 데이터에 달려있게 될 것"이라고 말했다.


금리 인하 중단 또는 인상 가능성을 시사하는 것으로 해석된 이 발언으로 인해 국내 채권시장에서 1년물을 뺀 모든 국고채 금리가 연중 최고점을 기록했다.


이 의원은 "'금리인하를 중단한다'도 아니고 '인상 기조로 전환할 수 있다'는 말은 한은 총재 발언으로는 너무 나간 것"이라며 "이번 발언으로 아마도 많은 국내 투자자가 손실을 보았을 것"이라고 말했다.

이어 "외환시장에의 개입 의지도 표명했는데 기획재정부 장관도 아닌 한은 총재가 그런 말을 한 건 선을 넘는 것"이라고 덧붙였다.


또 이 의원은 이 총재가 교육, 부동산 등 통화정책 외 분야에 대한 발언을 이어가는 것과 관련해 "자기 할 일은 경솔하게 하면서 왜 엉뚱한 이슈에 관심 갖고 집중하는 것인가"라며 "그럴 거면 한은 총재를 그만두고 사회정책연구에 집중하시라"고 꼬집었다.


지난 6월 이 의원은 이 총재가 은행연합회에서 '금리 인하 기조 아래 주택시장과 가계대출 관련 리스크(위험)가 재확대하지 않도록 은행권의 안정적 가계부채 관리가 중요한 시기'라고 말한 것에 대해 "한은 총재의 한 마디 한 마디는 시장 구두 개입으로 영향을 미칠 수 있는 만큼 굉장히 신중해야 한다"고 비판했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
