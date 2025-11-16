이언주 "한은총재 경솔한 말에 채권·주식시장 난리"

이언주 더불어민주당 최고위원은 이창용 한국은행 총재가 외신 인터뷰에서 통화정책 방향 전환 가능성을 언급한 것과 관련해 "경솔하다"고 비판했다.

이언주 더불어민주당 최고위원이 국회 본회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 의원은 16일 페이스북에서 "한은 총재의 경솔한 말 한마디로 지난 주말 국내 채권, 주식, 외환시장이 모두 난리가 났다"며 "외국에서도 중앙은행 총재가 금리문제에 대해 이렇게까지 직설적으로 발언하는 경우는 보지 못했다"고 밝혔다.

이 총재는 지난 12일 블룸버그TV와의 인터뷰에서 "금리 인하의 규모와 시기, 심지어 방향 전환 여부까지 우리가 보게 될 새로운 데이터에 달려있게 될 것"이라고 말했다.

금리 인하 중단 또는 인상 가능성을 시사하는 것으로 해석된 이 발언으로 인해 국내 채권시장에서 1년물을 뺀 모든 국고채 금리가 연중 최고점을 기록했다.

이 의원은 "'금리인하를 중단한다'도 아니고 '인상 기조로 전환할 수 있다'는 말은 한은 총재 발언으로는 너무 나간 것"이라며 "이번 발언으로 아마도 많은 국내 투자자가 손실을 보았을 것"이라고 말했다.

이어 "외환시장에의 개입 의지도 표명했는데 기획재정부 장관도 아닌 한은 총재가 그런 말을 한 건 선을 넘는 것"이라고 덧붙였다.

또 이 의원은 이 총재가 교육, 부동산 등 통화정책 외 분야에 대한 발언을 이어가는 것과 관련해 "자기 할 일은 경솔하게 하면서 왜 엉뚱한 이슈에 관심 갖고 집중하는 것인가"라며 "그럴 거면 한은 총재를 그만두고 사회정책연구에 집중하시라"고 꼬집었다.

지난 6월 이 의원은 이 총재가 은행연합회에서 '금리 인하 기조 아래 주택시장과 가계대출 관련 리스크(위험)가 재확대하지 않도록 은행권의 안정적 가계부채 관리가 중요한 시기'라고 말한 것에 대해 "한은 총재의 한 마디 한 마디는 시장 구두 개입으로 영향을 미칠 수 있는 만큼 굉장히 신중해야 한다"고 비판했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>