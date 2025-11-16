中, '0km 중고차' 50만대 수출하는데…당국, 수출 제동

중국이 자동차 업체들의 과잉 생산 속에 늘어난 '0km 중고차' 수출에 제동을 걸기로 했다.

16일 차이신 등 중국 매체에 따르면 중국 상무부·공업정보화부·공안부·해관총서(관세청)는 지난 14일 이런 내용을 담은 '중고차 수출 관리 강화 공작에 관한 통지'를 발표했다.

중국 당국의 새 방침은 0km 중고차 수출을 완전히 막은 건 아니지만 엄격한 제약조건을 더한 것이다. 수출 시 자동차 제조사의 동의를 받아야 하고 사후 서비스가 가능한 네트워크 정보 등의 제공 의무가 추가됐다. 내년 1월 1일 시행 되고, 업계에선 한달 반의 유예 기간이 부여된다. 0km 중고차는 실제로 신차지만 출고 후 형식적인 등록 절차를 거친 뒤 곧바로 중고로 판매되는 차량이다.

이번 조치는 수십개로 불어난 자동차 브랜드의 신차 생산량이 중국 국내 수요를 뛰어넘을 정도로 과잉 생산된 탓에 이뤄졌다. 중국자동차공업협회에 따르면 올해 1~10월 중국 자동차 생산량은 2769만2000대, 판매량은 2768만7000대로 모두 전년 대비 10% 넘게 증가했다. 이 중 전기차, 수소차 등 신에너지차 생산량은 1301만5000대, 판매량은 1294만3000대를 기록했다.

또 0km 중고차는 신차와 달리 애프터 서비스가 없어 중국 자동차 업계 평판에도 악영향을 끼칠 수 있다는 점도 작용한 것으로 풀이된다.

한편 이런 상황에서 2021년 1만5000대였던 0km 중고차 수출량은 지난해 43만6000대로 급증했고, 올해는 50만대를 넘어설 것이라는 분석이 나온다.





