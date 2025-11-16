본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강바닥 걸려 멈춰선 한강버스 인양 연기…"수심 낮아 어려워"

전진영기자

입력2025.11.16 13:06

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울 송파구 잠실 선착장 인근 강바닥에 걸려 멈춰선 한강버스의 인양이 연기됐다.


박진영 서울시 미래한강본부장은 16일 잠실 선착장에서 취재진과 만나 "수심이 낮아 오늘 인양하기는 어렵다"며 "오후 내로 미래한강본부 측에서 인양 계획과 사고 원인, 조치 계획 등을 브리핑할 예정"이라고 밝혔다.

배는 현재 사고 지점에 멈춰선 상황이다. 당초 서울시는 만조 시점인 이날 오전 1∼2시 선박을 자력으로 이동시키거나 예인선을 이용해 옮길 예정이었다.


현장에 있던 업계 관계자는 "함부로 빼내면 (배가) 상할 수 있으니 물이 차오를 때까지 기다려야 한다"고 전했다.


한강버스 측은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 통해 사고 원인을 분석한 자료를 서울시에 넘길 방침이다. 이날 오전 6시 30분께에는 잠수사가 투입돼 사고 선박을 살폈다.

이날 한강버스 무정차 통과 소식을 미처 전달받지 못한 시민들이 잠실 선착장을 찾았다가 잇달아 돌아가기도 했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값 "캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

남편 구치소行에 두 자녀 버리고 달아난 친모 실형

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

영국도 가세…韓 뛰어든 '8조원 잠수함 프로젝트' 경쟁 불붙어

새로운 이슈 보기