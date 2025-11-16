강바닥 걸려 멈춰선 한강버스 인양 연기…"수심 낮아 어려워"

서울 송파구 잠실 선착장 인근 강바닥에 걸려 멈춰선 한강버스의 인양이 연기됐다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 16일 잠실 선착장에서 취재진과 만나 "수심이 낮아 오늘 인양하기는 어렵다"며 "오후 내로 미래한강본부 측에서 인양 계획과 사고 원인, 조치 계획 등을 브리핑할 예정"이라고 밝혔다.

배는 현재 사고 지점에 멈춰선 상황이다. 당초 서울시는 만조 시점인 이날 오전 1∼2시 선박을 자력으로 이동시키거나 예인선을 이용해 옮길 예정이었다.

현장에 있던 업계 관계자는 "함부로 빼내면 (배가) 상할 수 있으니 물이 차오를 때까지 기다려야 한다"고 전했다.

한강버스 측은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 통해 사고 원인을 분석한 자료를 서울시에 넘길 방침이다. 이날 오전 6시 30분께에는 잠수사가 투입돼 사고 선박을 살폈다.

이날 한강버스 무정차 통과 소식을 미처 전달받지 못한 시민들이 잠실 선착장을 찾았다가 잇달아 돌아가기도 했다.





전진영 기자



