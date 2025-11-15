재난급 산불…전남도-산림조합 공동대응 나선다

드론·살수차 등 장비 인력 지원 확대

산불발생시 정보 공유…초동진화 협력

김영록 전라남도지사가 15일 완도군 신지면 완토리니에서 열린 '2025 광주·전남 산림조합 임직원 한마음대회' 에서 주요내빈 및 조합원들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

전라남도는 산림조합중앙회 광주·전남지역본부 주최로 2025 광주·전남 산림조합 임직원 한마음대회가 15일 완도 신지면 완토리니에서 열려 화합을 다지소, 도와 산불재난 공동대응 업무협약을 했다.

한마음대회는 산림조합 임직원 간 화합과 결속을 다지고, 숲을 안전한 일터이자 도민행복 쉼터로 재창조하는데 주도적 실행을 다짐하는 자리로 진행됐다.

행사엔 김영록 전남도지사와 박지원·이개호·신정훈 국회의원, 신우철 완도군수, 한민 산림조합중앙회 광주·전남지역본부장, 22개 시군 산림조합장과 임업단체 관계자 등 400여 명이 참석했다.

기념식에서는 전남도와 산림조합 간 산불재난 공동대응 업무협약, 완도군 고향사랑기부금 300만 원 전달식이 진행됐다.

산불재난 공동대응 협약은 지난 2월 김영록 지사와 산림조합장 소통간담회에서 제안된 사항으로 가을철 산불 조심 기간에 맞춰 이뤄졌다.

협약에 따라 산림조합은 자체 보유 드론 16대, 살수차·등짐펌프 등 장비 254대, 인력 322명을 투입해 산불 감시와 피해지역 구호활동 등 산불재난 예방 대응에 적극 협력한다.

전남도는 산림조합 임직원의 산불 예방 진화 교육을 지원하고 산불 발생 시 정보 공유를 통해 산불 초동진화 공조체계를 마련한다.

김영록 지사는 "전남도는 도민의 생명과 재산 보호, 산림자원 보전을 위해 산림조합과의 산불재난 공동대응 체계를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다. 이어 "드론·ICT 기반 산불 예찰, 탄소중립 실현을 위한 목재산업 육성, 치유·관광 연계를 통해 임업의 미래산업화를 든든히 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

한편 광주·전남지역에는 22개의 산림조합이 있으며, 산림기술지도사업을 하는 전문인력 130명이 배치돼 있다. 조합원 수는 약 13만 5,000명에 이른다.





호남취재본부 심진석 기자



