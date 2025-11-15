본문 바로가기
야구 한일전 첫 경기 주심에 'MLB 최초 여성 심판'

심성아기자

입력2025.11.15 19:12

15일 일본 도쿄돔 한일 평가전

한국과 일본의 야구 평가전에 미국 메이저리그(MLB) 역사상 첫 여성 심판인 젠 파월(48)이 주심을 맡았다.

MLB 최초의 여성 심판이자 야구 한일전 첫 경기 주심을 맡은 젠 파월. 연합뉴스

MLB 최초의 여성 심판이자 야구 한일전 첫 경기 주심을 맡은 젠 파월. 연합뉴스

파월 심판은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 K베이스볼 시리즈 한국과 일본의 평가전 첫 경기에 주심 마스크를 썼다.


파월은 미국대학스포츠협회(NCAA) 소프트볼 심판을 거쳐 2016년부터 마이너리그에서 심판으로 활동했다.

지난 8월10일엔 마이애미 말린스와 애틀랜타 브레이브스의 경기에 1루심으로 나서 MLB 150년 역사상 최초의 여성 심판으로 기록됐다. 그다음 날은 주심으로 마스크를 쓰고 경기를 진행했고, 침착하게 경기를 진행했다는 평가를 받았다.


이번 K베이스볼 시리즈는 내년 월드베이스볼클래식(WBC) 대비를 위해 MLB에서 적용 중인 피치 클록 규정을 그대로 쓴다.


류지현 한국 야구대표팀 감독은 "이번 일본전은 MLB 심판이 주심으로 들어온다고 들었는데, 엄격한 피치 클록을 경험할 좋은 기회"라고 짚은 바 있다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
