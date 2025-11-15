본문 바로가기
'상생의 손' 잡고… 양산시, 소상공인의 날 기념 행사 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.15 13:54

소상공인 사기진작·교류의 장 마련

양산시 소상공인들이 위축된 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 한자리에 모였다.


소상공인들의 사기진작과 자긍심 고취를 위한 양산시 소상공인의 날 기념행사가 지난 14일 양산 크리스탈타워에서 개최됐다.

양산시 소상공인의 날 기념 행사. 양산시 제공

이번 행사에는 나동연 양산시장을 비롯해 양산시의회 의원, 각 직능단체장과 관내 소상공인 등 100여명이 참석했으며, 소상공인 간 교류와 화합을 도모하기 위한 자리로 마련됐다.

또 전문강사를 초빙해 소상공인 맞춤형 마케팅 특강을 진행해 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.


양산시소상공인연합회 우현욱 회장은 "이번 행사를 통해 소상공인들이 하나로 뭉쳐 더 나은 미래를 향해 함께 나아가는 계기가 되길 바란다"며 "우리 소상공인의 목소리가 정책에 반영되고 실질적인 혜택으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.


나동연 시장은 "소상공인은 양산시 지역경제의 든든한 버팀목인 만큼 양산시 소상공인연합회가 더욱 발전하길 바란다"며 "행정에서도 소상공인의 경영 안정화와 성장을 위한 다양한 지원정책을 추진하고 현장의 의견을 직접 듣는 소통의 자리를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
