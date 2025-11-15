본문 바로가기
[인사] 국토교통부

최서윤기자

입력2025.11.15 10:35

<과장급 전보>

▲원주지방국토관리청 지역협력국장 장기영 ▲대전지방국토관리청 예산국토관리사무소장 조광영 ▲부산지방국토관리청 대구국토관리사무소장 김대현(이상 15일자)





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
