중노위원장에 文정부 인사 재기용, 방사청장에는 노무현 법무비서관

이재명 대통령 14일 장차관급 인선

이재명 대통령은 14일 장관급인 중앙노동위원회 위원장으로 문재인 정부에서 활동했던 박수근 한양대 법학전문대학원 명예교수를 재기용했다. 방위사업청장에는 노무현 정부 법무비서관이었던 이용철 방사청 초대 차장을 앉혔다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 이같은 장·차관급 인선을 발표했다. 김 대변인은 "박 내정자는 변호사 출신의 노동법 전문 교수로 학계와 정부에서 활발히 활동해 왔다"며 "이론과 실무를 겸비한 전문가로 성숙한 노사관계 발전에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

중소벤처기업부 2차관에는 이병권 전 서울지방중소벤처기업청장이 낙점됐다. 소상공인을 전담하는 차관을 신설한 뒤 첫 인선으로, 이 신임 차관이 골목상권 보호 정책을 수립해 온 만큼 적임자로 판단했다고 김 대변인은 밝혔다.

방위사업청장에는 노무현 전 대통령의 법무비서관으로 일했던 이용철 방사청 초대 차장을 인선했다. 김 대변인은 "방위사업청의 문을 열었던 경험을 가진 것은 물론 뛰어난 통찰력을 바탕으로 방산 4대 강국'이라는 목표를 구현할 최적의 전략가"라고 소개했다.

국민권익위원회 부위원장으로는 한삼석 권익위 상임위원을 발탁했다. 한 상임위원은 권익위 부패방지국장 등 주요 직위를 거치며 청탁금지법 마련에 주도적 역할을 해 온 인물로 평가받는다.

개인정보보호위원회 부위원장에는 이정렬 개인정보위 사무처장이, 경제사회노동위원회 상임위원으로는 이정한 고용노동부 고용정책실장이 선임됐다.





송승섭 기자



