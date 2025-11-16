노후주거지 선도지역 수유·신영동, 주택정비·기반시설 지원 본격화

도시재생인정사업 확정, 사업 착수 단계 돌입

노후주거지정비 지원 선도사업지로 지정된 서울 강북구 수유동과 종로구 신영동에서 주택 정비와 기반시설 지원이 본격화된다.

신여동 너와나우리마을 예상도. 서울시 제공

서울시는 지난 14일 도시계획위원회 재생분과위원회를 열어 강북구 수유동 인수봉숲길마을과 종로구 신영동 너와나우리마을 2곳의 국토교통부 뉴빌리지 선도사업 후보지에 대한 도시재생 인정사업 계획(안)을 원안가결했다고 16일 밝혔다.

이번 심의는 지난해 12월 국토부 도시재생특별위원회에서 선도사업으로 선정된 지역의 사업계획을 법정 도시재생인정사업으로 확정하기 위해 진행됐다. 이번 가결로 본격적인 사업에 착수하게 된다.

국토부 노후주거지정비 지원사업(구 뉴빌리지)은 전면 재개발·재건축이 어려운 노후 단독·빌라촌 등 저층 주거지역에서 민간이 자율적으로 주택을 정비할 경우, 서울시와 정부가 공공의 기반·편의시설 설치와 제도적 정비를 패키지로 지원하는 사업이다.

지역당 5년간 최대 375억원(서울시 225억원, 국비 150억원) 규모의 기반시설 설치 지원이 이뤄진다. 용적률 완화, 건폐율 완화, 대지안의 공지 등 건축기준 완화와 기금 융자 등 인센티브가 제공된다.

강북구 수유동 인수봉숲길마을 에상도. 서울시 제공

서울시는 자체 추진 중인 휴먼타운 2.0 사업과 뉴빌리지 사업을 연계해 민간의 주택정비 활성화와 공공 기반시설 확충을 추진하고 있다. 휴먼타운 2.0은 재개발이 어려운 저층 주거지에서 신축·리모델링 등 개별 건축을 지원하는 사업이다.

강북구 수유동 인수봉숲길마을은 수유동 516-21번지 일대(5만484.7㎡)은 총 185억 원(국비·지방비)을 투입해 오토발렛 공영주차장을 짓고 가오천 수변공원 조성 등을 추진한다.

종로구 신영동 너와나우리마을 신영동 214번지 일대(4만4071㎡)은 총 130억원(국비·지방비)을 공영주차장과 공동이용복합시설 조성, 순환동선을 위한 도로 확충, 마을관리사무소 설치 등을 단계적으로 추진한다.

시는 연내 도시재생 인정사업 고시를 완료하고, 2026년부터 설계 및 공사에 단계적으로 착수할 예정이다. 아울러 휴먼타운 2.0 사업과 연계해 민간의 자율적인 주택정비 등에 대해 다각적인 지원체계를 운영할 계획이다.

최진석 서울시 주택실장은 "노후주거지정비 지원사업(뉴빌리지)의 선도사업은 휴먼타운 2.0과의 연계를 통해 노후 저층주거지의 주거환경을 실질적으로 개선하는 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 생활편의·기반시설 공급과 주거정비 지원을 확대해 더 살기 좋은 서울을 만들어가겠다"고 말했다.





