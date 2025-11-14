김정관 산업통상부 장관과 여한구 통상교섭본부장이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 한미 관세협상 팩트시트 및 전략적 투자에 관한 양해각서 관련 브리핑을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 브리핑 하는 김정관 장관과 여한구 본부장
2025년 11월 14일(금)
김정관 산업통상부 장관과 여한구 통상교섭본부장이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 한미 관세협상 팩트시트 및 전략적 투자에 관한 양해각서 관련 브리핑을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
고객이 음료 던지자 받아 던진 직원…대형 프랜차이즈 '난동'
월급 442만원, 복무기간 6개월 이상…18세 남성 전원 징병검사 한다는 '이 나라'
사라진 줄 알았는데…'사망률 100%' 감염병, 다시 확산하는 곳
"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르… 사람들 몰려간 이곳
중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다]
엑소 전 멤버 크리스 '옥중 사망설'…中 "사실 아냐"
"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳
점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발