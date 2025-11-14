본문 바로가기
中, 10월 산업생산·소매판매 증가세 둔화…투자 부진

오수연기자

입력2025.11.14 14:41

시계아이콘01분 03초 소요
10월 산업생산 4.9%↑…전망 밑돌아
소매판매 2.9%↑…증가폭 둔화

중국의 산업생산이 지난달 4.9% 증가해 시장 예상치를 밑돌며 14개월 만에 최저를 기록했다. 소매 판매는 2.9% 늘어 시장 전망을 소폭 웃돌았으나 5개월째 증가율이 둔화하고 있다.


14일 중국 국가통계국은 10월 중국 산업생산이 전년 동월 대비 4.9% 증가했다고 밝혔다.

중국 상하이 공장 근로자들이 제품을 조립하고 있다. 신화연합뉴스

중국 상하이 공장 근로자들이 제품을 조립하고 있다. 신화연합뉴스

원본보기 아이콘

전달인 9월(6.5% 증가)보다 상승 폭이 크게 낮아졌다 블룸버그와 로이터 통신이 각각 집계한 이코노미스트 전망치 중간값(5.5%)에도 못 미쳤다.

지난달 산업생산 증가율은 작년 8월(4.5%) 이후 최저를 기록했다.


내수 경기의 가늠자인 10월 소매 판매는 전년 동월 대비 2.9% 증가했다.


로이터 전망치(2.8%)보다는 높지만, 작년 5월(6.4%) 이후 증가율이 5개월 연속으로 하락했다. 블룸버그는 2021년 이후 최장기간 소매 판매 증가세 둔화라고 설명했다.

농촌을 제외하고 공장, 도로, 전력망, 부동산 등에 대한 자본 투자 변화를 보여주는 1~10월 고정자산투자는 전년 동기 대비 1.7% 줄었다. 이코노미스트들은 0.8% 감소를 예상했는데 더 가파르게 감소했으며, 1~9월 0.5% 감소에서 크게 확대됐다. 같은 기간 부동산 개발 투자는 14.7% 감소했다.


로이터가 국가통계국 발표 자료를 기반으로 계산한 10월 신규주택 가격은 전달 대비 0.5%, 전년 동월 대비 2.2% 하락했다. 로이터는 전통적 부동산 성수기인 9∼10월에도 주택 가격이 계속 하락했다고 설명했다.


장지웨이 핀포인트 자산운용 수석이코노미스트는 "고정자산 투자 감소 속도가 매우 빠르다"며 "이는 부동산 부문 투자 부진과 인프라 투자 부진을 반영한다"고 밝혔다.


10월 전국 도시 실업률 평균은 5.1%로 전달보다 0.1%포인트 하락했다. 1~10월 기준 도시 실업률 평균은 5.2%였다.


국가통계국은 "10월 경제는 전반적으로 안정적으로 운영됐다"면서도 "외부환경이 불안정하고 불확실한 요소가 비교적 많으며, 국내 구조조정 압박이 크고 경제의 안정적인 운영에 많은 도전이 있음을 인식해야 한다"고 평가했다. 또 기존 정책의 실행을 적극 지원하겠다고 했다.


블룸버그는 이에 대해 중국 정부가 아직 추가적인 지원책을 서두르지 않고 있음을 시사하는 것으로 보인다고 밝혔다.


쉬톈천 이코노미스트 인텔리전스 유닛 수석이코노미스트는 "구조적 문제가 성장을 저해하고 있다"며 "경기 부양책의 여지는 남아있지만 2026년까지 이를 유보하는 것을 선호한다. 중국은 5% 성장 목표를 달성하려면 4분기 4.5~4.6% 성장률만 있으면 되기 때문에 추가적인 경기 부양책을 도입하려는 의지가 약하다"고 했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
