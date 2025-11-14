본문 바로가기
강원도교육청, 학교운영위원장 연수 개최…"민주적 미래 학교 운영"

이종구기자

입력2025.11.14 12:10

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 14일 태백 오투리조트에서 도내 유·초·중·고·특수학교 학교운영위원장을 대상으로 '2025년 학교운영위원장 연수'를 개최했다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

이번 연수는 학교운영위원회의 전문성 강화와 교육정책 이해도 제고, 민주적 학교 운영 기반 확립을 목표로 추진되었다.


행사는 교육감님의 영상 축사를 시작으로, 학교 현장에서 헌신한 우수 학교운영위원장에 대한 감사장 수여식이 이어졌다. 또한, 참석자 간의 의견 공유 시간이 마련되어 운영위원들이 겪는 현장의 어려움을 나누고 정책 반영을 위한 의견을 청취하는 소통의 장이 되었다.

이형희 예산과장은 "이번 연수를 통해 학교운영위원회의 역량과 대표성이 더욱 강화되길 기대하며, 교육공동체가 함께 만드는 민주적 학교문화 확산을 위한 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
