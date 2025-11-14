본문 바로가기
정청래 "한미 팩트시트 발표…李 국익 관점에서 뚝심있게 협상"

황서율기자

입력2025.11.14 10:53

14일 더불어민주당 부산 현장 최고위원회의
"내란·탄핵·파면 악조건이었지만 협상 성공적"

정청래 더불어민주당 당대표가 이재명 대통령이 한미 조인트 팩트시트(공동설명자료)를 발표한 데 대해 "이 대통령이 오로지 국익적 관점에서 뚝심 있게 트럼프 대통령과 협상을 잘 해주셨기 때문"이라고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

14일 부산시 민주당 부산시당 대회의실에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 정 대표는 "아시아태평양경제협력체(APEC)도 역대급 성공이었지만 관세 협상도 국익 측면에서 매우 잘 된 협상이라고 생각한다"며 이렇게 전했다.

그는 "(현재) 그에 대한 팩트시트가 완성이 돼 발표하고 있다"며 "이 대통령의 후일담도 들어봤는데 많은 고비고비 어려움이 있기도 했다"며 이재명 대통령의 협상력을 높게 평가했다.


정 대표는 이 대통령의 기자회견문 일부 내용을 직접 언급했다. 그는 "밑 부분에 보면 '국민 여러분, 내란과 그로 인한 국가적 사회적 혼란 때문에 대한민국은 다른 나라에 비해 뒤늦게 관세 협상 출발선에 섰다'는 내용이 있다"며 "비상계엄, 내란 또 탄핵, 파면, 대선을 거치면서 관세 협상에 상당히 악조건이었던 것이 분명한데 이재명 대통령의 실용 외교, 국익 추구 외교로 다른 나라보다 (협상이) 훨씬 더 성공적인 것 같다"고 말했다.


그는 "회견문 내용을 보니 트럼프 대통령의 용단에 감사하단 말도 있고, 핵잠수함도 계획대로 한다는 내용도 있다"며 "이재명 대통령께 박수 한 번 보내주면 감사하겠다"고 했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
