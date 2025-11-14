본문 바로가기
'한화 K방조원 펀드' 순자산 100억원 돌파…커피 증정 이벤트

유현석기자

입력2025.11.14 08:53

한화자산운용은 '한화 K방산조선원전펀드'의 순자산 100억원 돌파를 기념해 커피 증정 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 한화자산운용 유튜브 채널을 통해 11월23일까지 진행된다. 한화자산운용 유튜브 채널을 구독하고, 채널 내 이벤트 영상에 댓글을 남긴 후 인증하면 참여가 완료된다.


추첨을 통해 선정된 인원 100명에게는 '백억커피' 아메리카노 쿠폰이 제공된다. 결과는 11월25일 당첨자를 대상으로 개별 통보할 계획이다.

이번 이벤트는 '한화 K방산조선원전펀드'의 순자산 100억원 돌파를 기념해 마련됐다. 이 펀드는 방산·조선·원자력발전소(이하 원전) 등 차세대 3대 핵심 산업을 한데 담은 국내 유일 펀드다.


방산·조선·원전 각 산업별 시가총액 상위 5개 기업을 선별해 40%, 30%, 40% 비중으로 담는다. 주요 투자 종목은 ▲두산에너빌리티 ▲HD한국조선해양 ▲현대로템 ▲삼성중공업 ▲한화에어로스페이스 등이다.


'한화 K방산조선원전펀드'는 분산투자 효과로 특정 섹터에 개별적으로 투자할 때 보다 안정적 수익률과 낮은 변동성을 추구한다는 점이 특징이다.

한화자산운용 관계자는 "최근 방산·조선·원전 등 전 산업이 일시적으로 약세를 보였지만, 주요 방산 기업들의 3분기 실적이 시장 컨센서스를 상회하는 모습을 보였다"며 "각 산업 실적에 대한 전망이 긍정적으로 나오면서 꾸준히 자금이 유입되는 모습"이라고 설명했다.


2025년 국내 조선 3사의 영업이익은 9조6000억원으로 전년대비 179% 성장이 기대된다. '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)' 프로젝트에 따른 실적 성장 기대감도 크다.


미국과의 협상에서 주요 카드로 떠오른 원전 역시 향후 실적에 대한 기대가 크다. 지난달 말 현대건설은 미국 대형 원전 건설에 참여한다는 소식에 10월24일 16% 넘게 급등한 바 있다.


방산의 경우 K2 전차 도입을 위한 중동 및 유럽 국가 협의, 사우디아라비아 국방부 회담 등 주목할 만한 여러 이슈가 기다리고 있다.


최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 "'세상을 움직이는 힘'에 집중하는 한화자산운용의 투자 철학에 응답해준 결과"라며 "투자자들의 안정적인 수익 창출에 기여하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
