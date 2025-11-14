본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

쿠콘, 솔라나재단과 스테이블코인 기반 결제인프라 업무협약

문채석기자

입력2025.11.14 08:15

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 200만 오프라인 QR가맹점
4만 ATM 인프라 활용 기술검증

비즈니스 데이터 플랫폼 기업 쿠콘 은 최근 싱가포르에서 솔라나 재단과 스테이블코인 기반 결제 솔루션 개발 및 글로벌 결제 인프라 확장을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.


쿠콘과 솔라나 재단 싱가포르 업무협약식. 오른쪽부터 김종현 쿠콘 대표이사, 릴리 리우 솔라나 재단 회장. 쿠콘

쿠콘과 솔라나 재단 싱가포르 업무협약식. 오른쪽부터 김종현 쿠콘 대표이사, 릴리 리우 솔라나 재단 회장. 쿠콘

AD
원본보기 아이콘

두 회사는 쿠콘의 국내 200만개 이상 오프라인 QR가맹점, 10만여개 주요 프랜차이즈, 전국 4만여대의 현금자동입출금기(ATM) 인프라를 바탕으로 솔라나 네트워크를 활용한 스테이블코인 결제서비스 기술검증(PoC), 상품 구현을 하기로 했다.

PoC 단계에선 국내 QR 결제망과 ATM 출금망을 활용한 스테이블코인 결제·출금 검증, 솔라나 네트워크와 연계된 글로벌 페이사 제휴 모델 검증, 국경 간 결제 서비스 구현 가능성 및 운영 노하우 확보 등을 다룰 예정이다.


쿠콘은 협력을 통해 재단의 아시아 시장 진출 핵심 파트너로 자리매김했다고 판단했다. 향후 글로벌 페이 및 주요 스테이블코인사와의 파트너십 확대를 주도할 계획이다.


김종현 쿠콘 대표는 "쿠콘의 결제 인프라와 솔라나의 블록체인 기술을 결합해 스테이블코인 결제 활용 가능성을 검증하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "아시아와 세계 시장에서 새 디지털 결제 표준을 만들어갈 것"이라고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평 "다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기