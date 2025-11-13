김영원 기자 forever@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]군 중장 인사 발표…진급자 20명 '역대급'
2025년 11월 13일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"제2의 충주맨" "혼신의 연기" 극찬 받더니…군산시청 박지수 주무관 특별 승진
3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성
"다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평
尹 집회 가려고, 너무 아파서…1교시 끝나자 '수능 중도포기' 속속 인증
"서울대 의대 합격, 실제로 썼다"하면 값 치솟아…화제 만발 '수능 샤프' 올해는?
"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030
러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"
"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명
대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"